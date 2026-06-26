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Sara Carbonero (42 años) habla claro sobre sus hijos y el pueblo de Iker Casillas: “Les gusta mucho”

La periodista ha hablado recientemente de sus hijos, sus raíces en Corral de Almaguer y el origen rural del que fuera portero del Real Madrid y de España
La periodista y presentadora Sara Carbonero en una imagen de archivo
La periodista y presentadora Sara Carbonero. | DA
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“El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho”. Con esta frase, Sara Carbonero ha resumido en una entrevista publicada por El País la importancia que concede al origen familiar y al contacto de sus hijos con la vida de pueblo.

La periodista, que formó una familia con Iker Casillas, ha vuelto a situar sus raíces en el centro de su discurso personal. No lo hace desde la nostalgia, sino desde la educación: quiere que sus hijos conozcan de dónde vienen y entiendan ese vínculo como una parte natural de su historia.

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Carbonero ha explicado que se siente “muy de pueblo” y que ese origen le ha marcado de forma positiva. La comunicadora procede de Corral de Almaguer, en Toledo, un municipio al que sigue asociando una parte importante de su identidad.

Su mensaje apunta a una idea concreta: crecer o tener raíces en un entorno pequeño no debe entenderse como una limitación. Para la periodista, el pueblo representa memoria familiar, cercanía y una manera de relacionarse con los demás que quiere transmitir también a sus hijos.

En la entrevista, Carbonero evita presentar ese origen como una anécdota. Lo sitúa dentro de una forma de entender la familia y la educación. La referencia a sus hijos es clave, porque convierte el arraigo en algo que se hereda y se comparte.

La aldea de Iker Casillas

La periodista también se ha referido al origen rural de Iker Casillas, padre de sus hijos. Según explica, él procede de un lugar mucho más pequeño, que describe como una aldea de apenas 100 habitantes.

Esa referencia conecta con la forma en la que Carbonero habla de sus hijos. La periodista asegura que a los menores les gusta ese contacto con el pueblo y con una vida más alejada del ritmo urbano.

Corral de Almaguer, el pueblo de Sara Carbonero

El vínculo de Sara Carbonero con Corral de Almaguer ha estado presente en distintas etapas de su vida pública. En esta ocasión, vuelve a aparecer unido a una reflexión sobre sus hijos, su pasado y la manera en que entiende la vida familiar.

Carbonero defiende que no hay que ocultar los orígenes. Su idea es que los niños crezcan sabiendo que la procedencia también forma parte de lo que son. Por eso, habla del pueblo desde la normalidad y no desde el complejo.

La entrevista deja una lectura clara: para la periodista, el origen familiar no es un detalle menor. Es una referencia que influye en la educación, en la memoria y en la forma de mirar el presente.

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