El audiovisual se consolida en las Islas y ya genera el 3% del PIB

De prestar servicios básicos de apoyo a las producciones audiovisuales que venían a las Islas a rodar, a generar actividad económica estable en toda la cadena de valor. Así podría resumirse la relación, cada vez más intensa, de Canarias con el sector audiovisual, que representa ya entre el 2,7% y el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago, algo impensable hace unos años. Los 14.000 empleos que genera y los 440 millones de facturación el año pasado avalan la consolidación de una actividad que aspira a más.
Este éxito se sustenta, según se explicó ayer, en la colaboración pública y privada, que permite ir de la mano a ferias y eventos nacionales e internacionales a vender el producto canario, cada vez más reconocido en los circuitos profesionales, que además cuenta con el atractivo de una fiscalidad ventajosa, a través de la Zona Especial Canaria (ZEC), y que ha conseguido armar una estructura estable capaz de dar soporte a proyectos de gran envergadura.
Los datos se ofrecieron durante la visita realizada a las instalaciones del estudio de animación 3Doubles, empresa fundada en Tenerife, que ha participado en películas de animación 3D como SuperKlaus (nominada a los premios Goya 2025) o Heidi: el rescate del lince (coproducida con Alemania y Bélgica), entre muchos otros proyectos.
Allí se presentó también el calendario de acciones de los próximos meses, que serán “frenéticos”, en palabras del viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, que afirmó que las cifras que aporta la actividad en las Islas a día de hoy “confirman que la industria audiovisual no es una tendencia coyuntural, sino un motor estratégico de diversificación económica, generación de empleo altamente cualificado y atracción de inversión internacional”. Además, señaló que “en Canarias tenemos un ecosistema de empleo, de talento local muy potente con centros de formación universitarios y de formación profesional que aportan lo que demanda el sector”. Cabello añadió que “estamos ante unos meses de actividad frenética para los que el sector se ha preparado a fondo. Vamos todos a una, cohesionados y con muchas ganas de dar nuestra mejor versión en los principales eventos internacionales de subsectores clave como la animación, los VFX y los videojuegos”.
En la misma línea, el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, destacó la colaboración público privada como parte importante del “momento actual de la industria audiovisual canaria, que está presente en los grandes foros de contratación y distribución”.
Por su parte, el presidente de la Zona Especial Canaria, Pablo Hernández, señaló que “las cifras espectaculares del sector, prioritario para la ZEC, demuestran que la diversificación es posible, pero también nos dan la pista de cómo se debe diversificar en otras actividades”. Hernández, señaló que el de Canarias es “un caso único en el ámbito internacional”, dada la dificultad de “crear una industria prácticamente de la nada”, al tiempo que aseguró que “en Hollywood, cuando se habla de Canarias, ya se nos ubica”.
La gerente del clúster audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala, puso el acento en el apoyo y la “escucha activa” de las administraciones públicas al sector en estos años, que ha conseguido posicionar a las empresas y ayudarlas a crecer. Ayala destacó que el clúster, uno de los que cuenta con más asociados de España, ha pasado de 58 empresas en el año 2020 a las 130 que lo integran en la actualidad, con en torno a 30 compañías acogidas al Plan de Internacionalización de Proexca. Además, adelantó que, a través de la participación de las empresas en las últimas ferias, hay ya prevista una inversión de 40 millones de euros a medio y largo plazo. “Canarias es el segundo polo de producción de animación a nivel internacional, lo que nos convierte en un lugar al que mirar en la industra audiovisual”, afirmó.
A Canarias le esperan meses intensos, que comenzarán con MIFA Annecy, el principal mercado de la animación internacional, del 23 al 26 de junio, en Annecy, Francia, en el que participarán 17 estudios de Canarias, una cifra récord. A continuación, la feria Mundos Digitales del 12 al 14 de julio en A Coruña. Después será el turno de los videojuegos, con la Gamescom, en Colonia, del 25 al 30 de agosto. Ya en septiembre esperan al audiovisual canario el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y la Tokyo Game Show.