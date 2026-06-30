El sorteo que espera el CD Tenerife: estreno, final de Liga y derbis ante UD Las Palmas

El CD Tenerife conoce hoy el camino que deberá recorrer en su esperada vuelta a Segunda División. La temporada 2026/2027 comenzará a tomar forma a las 19.00 horas, cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebre en Madrid el sorteo de los calendarios de las nueve competiciones nacionales de fútbol y fútbol sala.
Será el momento en el que el conjunto blanquiazul descubra su particular hoja de ruta para un curso cargado de ilusión, en el que buscará consolidar su regreso al fútbol profesional. La afición tinerfeñista estará muy pendiente de un calendario que desvelará el rival del estreno liguero, el último compromiso del campeonato y las fechas de los encuentros más señalados de la temporada: los derbis contra la UD Las Palmas.
La jornada arranca desde las 11.00 horas con la Asamblea General Ordinaria de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En ella se realizará el balance del último ejercicio y se abordarán distintos asuntos relacionados con la gestión y la situación económica del organismo federativo.
Ya por la tarde, la Plaza Colón de Madrid será el escenario del esperado sorteo de los calendarios.