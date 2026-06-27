El CD Tenerife ya tiene hoja de ruta para la pretemporada: 7 encuentros en verano

El CD Tenerife publicó ayer el plan completo de encuentros amistosos para la pretemporada de la campaña 2026/2027. La escuadra blanquiazul, que tiene previsto reincorporarse a los entrenamientos médicos y físicos el próximo jueves 9 de julio, disputará un total de siete compromisos estivales entre el 18 de julio y el 8 de agosto, configurando una preparación intensa antes del pitido inicial de la competición liguera.
El nuevo proyecto tinerfeñista echará a rodar sobre el césped con una serie de pruebas de nivel ascendente. La dirección deportiva ha estructurado un calendario que combina duelos de cercanía y máxima rivalidad regional con exigentes citas ante rivales de Primera División y de su misma categoría. Todo ello, con la firme intención de ajustar los engranajes tácticos y que la plantilla asimile las cargas de trabajo de la mejor manera.
El balón comenzará a rodar el sábado 18 de julio a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, donde el primer equipo se medirá, como es tradición, al filial, el CD Tenerife B. Este enfrentamiento servirá para medir las primeras sensaciones frente al filial.
Sin apenas tiempo para descansar, el Heliodoro albergará el 22 de julio, a las 20.00 horas, la disputa del Trofeo Ciudad de Santa Cruz. El rival será el Getafe CF, conjunto que viene de firmar una excelsa campaña en el séptimo puesto de LALIGA, logrando billete europeo, lo que supondrá una piedra de toque exigente y de nivel europeo para los blanquiazules.
Tras el choque ante los madrileños, el CD Tenerife continuará su puesta a punto visitando el sur de la isla el 26 de julio a las 19.30 horas para enfrentarse al CD Marino en el Antonio Domínguez.
Pocos días después, el 29 de julio a las 18.30 horas, el equipo retornará a la Ciudad Deportiva para medirse a la UD Añaza.
Agosto arrancará con la disputa del LIV Trofeo Teide. El histórico torneo norteño se celebrará el 1 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el municipal Los Cuartos (La Orotava), midiendo al cuadro insular frente al Cádiz CF, en un choque con aroma a fútbol profesional que servirá de excelente termómetro.
El tramo definitivo del calendario veraniego incluye el enfrentamiento ante la UD Tamaraceite, nuevo equipo de 2ª RFEF. El compromiso tendrá lugar el martes 4 de agosto en la Ciudad Deportiva blanquiazul, quedando el horario final aún pendiente de confirmación por la entidad.
Ante el Leganés, el último ensayo general
Finalmente, la pretemporada se clausurará el sábado 8 de agosto en Madrid con la disputa de los blanquiazules del XLVI Trofeo Villa de Leganés frente al club local. El choque ante un rival directo de la categoría de plata será el último ensayo general, justo una semana antes de que comience de forma oficial el fuego real del campeonato liguero.