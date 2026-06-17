La Aemet advierte de un cambio de tiempo en Canarias: las zonas con lloviznas y rachas fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el pronóstico oficial para las próximas horas en el archipiélago canario, confirmando un escenario marcado por el predominio de intervalos nubosos, la presencia de lloviznas débiles en medianías y un régimen de viento moderado a fuerte de componente norte en zonas específicas expuestas.
En las islas de mayor relieve, la nubosidad se concentrará principalmente en el norte por debajo de los 1.200 metros de altitud, abriendo la posibilidad de precipitaciones en forma de llovizna débil durante la madrugada.
Por el contrario, las cumbres centrales permanecerán completamente despejadas, mientras que en el resto de los sectores del archipiélago se mantendrán intervalos nubosos variables con tendencia a despejarse durante las horas centrales del día.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en comparación con las jornadas anteriores. Los termómetros continuarán mostrando valores templados, con una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados en la isla de Tenerife, mientras que la mínima se situará en los 16 grados en la isla de El Hierro (registrándose un valor local de 14 grados en su capital, Valverde).
El viento soplará de forma moderada del nordeste y norte. No obstante, la Aemet advierte de la presencia de intervalos de fuerte intensidad en el extremo noroeste y sureste de las islas montañosas. En las altas cumbres el viento cambiará a componente noroeste flojo, mientras que en las costas expuestas al sur predominarán los regímenes de brisas marítimas.
El estado del mar se caracterizará por componentes de viento del este, norte y nordeste con una fuerza estimada de entre 4 y 5, o de 5 a 6 en sectores localizados, generando áreas de marejadilla, marejada y fuerte marejada. En las costas del oeste y suroeste de las islas se espera viento variable de fuerza 1 a 3. Adicionalmente, se constata la presencia de mar de fondo del norte con olas de hasta 1 metro de altura.
El tiempo detallado por islas
- Tenerife: Predominio de intervalos nubosos a nuboso, si bien en la vertiente este los cielos tenderán a estar poco nubosos. Viento flojo del norte con intervalos de mayor intensidad en la vertiente este y en el extremo noroeste; en las cumbres centrales se registrará viento del noroeste. Las temperaturas en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 grados de mínima y 27 grados de máxima.
- Provincia Occidental (La Palma, La Gomera y El Hierro): En La Gomera y El Hierro se mantendrán los intervalos nubosos con cielos nubosos en el norte y viento del norte más intenso en las vertientes este y noroeste. San Sebastián de la Gomera oscilará entre los 20 y 24 grados, mientras que Valverde registrará las mínimas provinciales con 14 grados de mínima y 18 grados de máxima. En La Palma se registrarán intervalos nubosos generales con viento flojo del norte, fijando las temperaturas en Santa Cruz de la Palma entre 20 y 23 grados.
- Gran Canaria: Cielos poco nubosos con intervalos en la zona norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, tendiendo a disminuir durante el día. Persiste una baja probabilidad de llovizna débil en medianías del norte de madrugada. El viento soplará del norte moderado con rachas fuertes en las vertientes este y noroeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros marcarán entre 20 y 24 grados.
- Lanzarote y Fuerteventura: En Lanzarote, cielos nubosos a intervalos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en el norte por la tarde; termómetros en Arrecife entre los 20 y 24 grados. En Fuerteventura, intervalos nubosos con tendencia a poco nuboso en el sureste durante la tarde; temperaturas en Puerto del Rosario entre 20 y 25 grados. En ambas islas el viento soplará fijo de componente norte.