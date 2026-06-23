La nueva tienda de Quevedo desata la locura en Canarias: noche en vela y compras de 500 euros en camisetas

El cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, que este martes recibe la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria por el 548 aniversario de su fundación lo ha vuelto a hacer, esta vez en un mercado de abastos de esta ciudad, el de Altavista, que se ha llenado de devotos, padres y abuelos en busca de artículos promocionales de su tercer álbum, ‘El Baifo’.
La expectación por la apertura del puesto efímero ‘Baifo e hijos’ era máxima desde la madrugada, concretamente desde las 02.00 horas, cuando Jeni y su madre han apostado su coche en las inmediaciones del mercado, han pasado la noche en él y han logrado ser las primeras de la cola interminable que anunciaba que algo gordo iba a pasar en este tradicional barrio residencial del distrito de Ciudad Alta de la capital de Gran Canaria.
Además de las decenas de jóvenes que pasaban el tiempo mirando su teléfono móvil, contando las horas que llevaban esperando y expresando su deseo de que ‘El Baifo Tour’, que ha vendido 225.000 entradas para sus primeros 16 conciertos en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, anuncie cuando antes los recitales previstos en Canarias, el ambiente en Altavista era parecido al que antecede a los espectáculos de masas.
Una legión de efectivos de seguridad custodiaban los accesos al recinto y unas cintas marcaban el camino hacia el puesto de Quevedo, cuya colorida y cuidada decoración era visible desde la calle, hasta donde también llegaba el hilo musical del mercado, donde hoy sonaba la canción del verano, ‘La Graciosa’, con Elvis Crespo, o el ya himno ‘Hijo de volcán’, con la que el cantante y compositor de reguetón, pop rap y trap latino, ha dado a conocer a los más jóvenes a Los Gofiones, la emblemática agrupación folclórica grancanaria.
Así lo ha admitido Jesi, quien ha querido ser la primera clienta de este puesto efímero por su hija de diez años y su sobrina de once, a las que retransmitía lo que se vivía en Altavista a través de videollamadas.
“Yo todo lo que haga él se lo alabo, mientras sea coherente, porque creo que ha despertado un sentimiento de canariedad que estaba olvidado, sobre todo entre la gente joven. Conseguir que una niña de diez años sepa quiénes son Los Gofiones era impensable hace un año. Yo siempre he sido procanaria y a mí ya me ganó en su concierto” del 24 de mayo de 2025 en el estadio de Gran Canaria, donde sacó al escenario a esta agrupación folclórica, ha rememorado al conversar con EFE.
La noche en vela en el coche que han pasado esta madre y abuela ha valido la pena porque cuando han dado las 09.00 horas y se ha abierto el paso hacia el puesto de Quevedo han sido las primeras en llevarse su fortín: más de 500 euros en camisetas con las ocho estrellas y con el lema ‘Aquí todos somos costeros’, toallas de playa, vasos de tubo con el sello de ‘El Baifo’ y su portavasos, sombreros, un maxibolso de tela y pegatinas.
Todo un arsenal de productos útiles para el verano y sus fiestas populares y que en diez minutos hubo que empezar a reponer para responder a la demanda de los clientes, que los pedían sin mirar precio y tachando listas de pedidos a la decena de dependientas de Quevedo, ataviadas con delantales de plástico blanco en los que lucían ocho estrellas azules que simbolizan las ocho islas canarias.
Los más viejos del lugar, algunos fundadores de este mercado, que abrió sus puertas el 14 de febrero de 1970, según ha dicho a EFE el primer titular de una de las cuatro fruterías que mantiene abiertas, hoy en manos de su hija, celebraban el ambiente festivo con el que ha empezado este jornada y afirmaban resignados que las ventas serían todas para Quevedo.
Sin embargo, los clientes habituales fueron llegando a por su pescado al puesto de Mary Artiles, cuyos dependientes han deseado que el mercado estuviera así todos los días, en recuerdo de sus años memorables, en los ochenta y noventa, “cuando la gente hacía cola” para entrar.
Los más retrasados en la cola temían no llegar a tiempo de comprar sus recuerdos de ‘El Baifo’, algo que el productor canario DJ Saot ST, amigo y colaborador del autor del exitoso ´Ni borracho’ descartaba, en una conversación con EFE, que fuera a pasar, ya que para esta iniciativa, que persigue revitalizar mercados populares en decadencia de Las Palmas de Gran Canaria, se han encargado 4.000 toallas de buena calidad, 1.500 sombreros, 13.000 camisetas de cada uno de los dos modelos, y miles de vasos y portavasos.
Con cara de felicidad y la sensación de la misión cumplida salían del recinto los primeros compradores, entre los que también han estado Lucía y una amiga.
“Lo hace todo por su tierra, es un niño muy humilde y no se le ha subido” el gran éxito internacional que está teniendo, han dicho a EFE para explicar su devoción por Quevedo y la inmensa compra que han hecho de los productos de ‘El Baifo’.