Tragedia en el mar en Canarias: muere un pescador al que una ola arrastró

El litoral del norte de Gran Canaria ha vuelto a convertirse en el escenario de un doloroso accidente que reaviva la preocupación sobre la seguridad en las zonas de acantilados del Archipiélago. Una nueva tragedia en el mar en Canarias ha tenido lugar a primera hora de este viernes, cobrándose la vida de un pescador en la costa del municipio de Arucas. Este suceso ha obligado a desplegar de forma urgente un complejo operativo de salvamento civil y sanitario, cuyas maniobras se extendieron a cientos de metros de la orilla debido a la virulencia de las corrientes de la zona.
La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias registró el aviso oficial del incidente en torno a las 08:50 horas de la mañana. Varias llamadas telefónicas de testigos alertaban de que un varón se había precipitado accidentalmente al agua en las inmediaciones de la Punta del Caletón, un enclave caracterizado por su terreno rocoso y escarpado, muy frecuentado por aficionados a la pesca de caña, pero de extrema peligrosidad cuando el mar bate con fuerza.
Dispositivo de rescate aéreo ante la tragedia en el mar en Canarias
Debido a la complicada orografía de la Punta del Caletón y a la fuerza de la resaca, el afectado fue arrastrado rápidamente por el agua, quedando localizado a unos 400 metros de la línea de costa. Los primeros en intervenir de forma presencial fueron los efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, quienes lograron acceder hasta la posición del hombre en el agua para asegurarlo y mantenerlo a flote mientras se coordinaba la llegada de los recursos por el aire.
El despliegue de las fuerzas de seguridad y emergencias en el norte de Gran Canaria se realizó a contrarreloj ante las malas condiciones de la marea.
La gravedad del estado del pescador hizo indispensable el uso de medios aéreos rápidos. Un helicóptero de Salvamento Marítimo se desplazó al lugar de la tragedia en el mar en Canarias para realizar una maniobra de izado de alta precisión. Tras rescatar al varón del agua, la aeronave medicalizada emprendió el traslado inmediato del paciente hacia la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, donde esperaba un equipo médico de soporte vital avanzado.
El desenlace fatal en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria
A pesar del esfuerzo coordinado de los bomberos en el agua y de la tripulación aérea, los daños causados por el ahogamiento resultaron fatales. En la pista de aterrizaje del centro sanitario aguardaban los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), provistos de una ambulancia medicalizada. Tras realizar las evaluaciones pertinentes y las maniobras de soporte necesarias, el personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento de la víctima.
En la gestión del siniestro y el aseguramiento de la zona costera también colaboraron activamente patrullas terrestres de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arucas, encargadas de instruir las diligencias judiciales correspondientes tras el triste desenlace. La zona norte de la isla se mantiene bajo una constante atención debido a la frecuencia con la que los golpes de mar sorprenden a los usuarios que se aproximan a las rompientes en zonas desprotegidas.
Las autoridades del Gobierno de Canarias recuerdan de forma insistente la necesidad de extremar las precauciones cuando se realizan actividades recreativas o pesqueras en el litoral, prestando especial atención al estado de las mareas y evitando las zonas de roca mojada que evidencian el alcance previo de las olas. Esta nueva tragedia en el mar en Canarias engrosa la lista de accidentes marítimos en la provincia oriental, un recordatorio del peligro invisible que entraña el océano Atlántico en las áreas de acantilados expuestas al oleaje del norte.