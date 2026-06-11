Tragedia en La Palma: muere una mujer en un accidente de tráfico

Trágico accidente en las carreteras de La Palma. Una mujer de 41 años ha perdido la vida en la tarde de este jueves tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la carretera LP-3, a la altura del kilómetro 1.5, en el municipio de Breña Alta.
Según ha informado la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el suceso se registró a las 16.51 horas, momento en el que se recibió una alerta en la que se comunicaba que un vehículo había sufrido un vuelco en la citada vía y que su conductora había salido despedida a consecuencia del impacto.
El 112 activó de inmediato un amplio despliegue de los recursos de emergencia necesarios en la zona. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Atención Primaria del municipio.
A su llegada, el personal sanitario solo pudo constatar que la víctima presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que desgraciadamente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Amplio despliegue de emergencias
En el operativo desplegado en la LP-3 también intervinieron de forma activa los Bomberos de La Palma, que colaboraron con el resto de los recursos humanos sobre el terreno, así como el personal de Medio Ambiente y el Servicio de conservación de carreteras del Cabildo insular para asegurar la calzada.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar se hicieron cargo de la situación y procedieron a instruir el atestado correspondiente.