El Cabildo amplía el transporte gratuito a demanda a 5 nuevas zonas de Tenerife: ya son 14 los municipios beneficiados

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado de forma oficial el contrato para la implantación y ampliación del servicio de Transporte a la Demanda (TAD) en cinco zonas geográficas de la Isla. La iniciativa contempla una inversión que supera los 2,5 millones de euros y contará con un plazo de ejecución de cuatro años, periodo que incluye las prórrogas correspondientes.
La adjudicación incluye la puesta en marcha de una plataforma tecnológica específica y la creación de un centro de atención a las personas usuarias diseñado para dar soporte operativo al nuevo sistema de movilidad insular. El propósito de la medida es optimizar la conectividad en las localidades con menor densidad de población a través de un modelo flexible y digitalizado.
La implantación de este servicio gratuito de transporte abarcará un total de 14 municipios distribuidos en cinco demarcaciones estratégicas: Tacoronte – El Sauzal; Santa Úrsula – La Victoria – La Matanza; Los Silos – El Tanque – Garachico; La Guancha – San Juan de la Rambla; además de Arico, Fasnia y Güímar.
Más de 54.000 beneficiarios potenciales
Los datos oficiales confirman que la población potencial que podrá beneficiarse de esta medida en los 14 municipios asciende a 54.106 personas, sobre un censo total registrado de 131.688 habitantes. Técnicamente, se encuadra como beneficiarios a todos aquellos residentes de núcleos de población ubicados a una distancia superior a los 400 metros de una parada de transporte público convencional que disponga de servicios de baja frecuencia, es decir, con esperas para la guagua que superen los 30 minutos.
Este despliegue se suma a la experiencia piloto iniciada en los municipios sureños de Fasnia, Arico y Güímar, cuya continuidad queda integrada dentro del nuevo contrato tras haber registrado una mejora directa en la movilidad de más de 13.000 personas residentes en zonas de difícil acceso.
Los horarios estipulados para la prestación de la actividad comercial comprenderán desde las 6:00 horas hasta las 21:00 horas exclusivamente durante los días laborables. El sistema funcionará con un mínimo garantizado de dos vehículos en circulación, con la posibilidad técnica de ofertar hasta cuatro vehículos en función de los requerimientos específicos de cada zona.
Declaraciones institucionales
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, remarcó que esta resolución administrativa representa “un paso decisivo en la transformación del modelo de movilidad de la isla, acercando el transporte público a aquellas zonas donde los servicios convencionales tienen mayores dificultades para responder a la demanda real de la población”. Asimismo, la titular del Gobierno insular definió la medida como una “solución innovadora, eficiente y sostenible que permitirá optimizar recursos públicos al tiempo que mejora la calidad de vida de miles de personas”.
Por otra parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, puntualizó que la estructura del nuevo sistema “combinará tecnología, atención personalizada y flexibilidad operativa para adaptar la oferta de transporte a las necesidades reales de cada territorio”. García concretó que la nueva infraestructura técnica facilitará la gestión al posibilitar la realización de reservas de trayectos, la coordinación de las rutas y el acceso a información en tiempo real para el ciudadano.
Con este procedimiento administrativo, la corporación insular mantiene el desarrollo de su planificación en materia de movilidad sostenible, con la finalidad de reforzar la cohesión del territorio y establecer opciones de transporte público adaptadas de forma directa a la demanda ciudadana.