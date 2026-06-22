El TSJC da la razón a El Rosario y el Gobierno de Canarias deberá abonar una subvención de 3,1 millones concedida en 2023

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentencia a favor del Ayuntamiento de El Rosario en su litigio contra la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias por el impago de una subvención incluida en los Presupuestos General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2023 por valor de 3,1 millones de euros.
Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha estimado íntegramente el recurso que el Consistorio interpuso en marzo de 2024 y ordena el abono de la subvención nominativa para el proyecto “Remodelación de la plaza del Ayuntamiento y plaza del bosque de Adelantado” más los correspondientes intereses legales devengados a partir del 8 de septiembre de 2023, fecha en la que se solicitó la resolución de la concesión de dicha ayuda.
La sentencia del TSJC, en sus fundamentos de derecho, explica que ante la solicitud del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, de que la Consejería concediera la subvención comprometida “la administración autonómica ha violado flagrantemente su obligación legal de dictar y notificar resolución expresa” y abunda “en el presente caso, nos encontramos ante una infracción clara de los principios de confianza legítima y de buena administración”.
Todo ello debido a que la búsqueda de financiación externa por parte del Ayuntamiento de El Rosario para desarrollar el proyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento e integración del bosque del Adelantado, en la trama urbana de La Esperanza encontró “un manifiesto interés” de la Consejería de Transición Ecológica “que se concretaría en los presupuestos autonómicos para el 2023”.
Sin embargo, la sentencia detalla que la conducta posterior de la administración es claramente contraria, pues “no ejecuta un mandato legal” al no materializar la subvención y, concluye, “si la Ley ha establecido que el pago es a cargo de una determinada Consejería, ésta queda inmediatamente apoderada directamente por la ley y esto la deja solo con dos opciones: o ejecuta el mandato legal o prevarica por omisión”.
En base a todo ello, el TSJC estima íntegramente la demanda promovida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de El Rosario y defendida por el abogado José Francisco Lorenzo, condenando al Gobierno de Canarias al ingreso de la subvención y los intereses y al pago de las costas procesales. Contra dicho fallo cabe recurso de casación.
El proyecto de remodelación de las plazas del Ayuntamiento y del Adelantado y puesta en valor del bosque del Adelantado es impulsado por la Corporación rosariera desde 2022 y forma parte de un conjunto integral de actuaciones que se han venido desarrollando con el objetivo de transformar el centro urbano de La Esperanza en un espacio único desde el punto de vista urbanístico, ambiental y natural.
Además, desempeña un papel clave en la integración del bosque de laurisilva, conocido como bosque del Adelantado, en la trama urbana, promoviendo la peatonalización de todo el entorno y garantizando la accesibilidad de los peatones a este bosque milenario en pleno centro de la Villa de La Esperanza. Entre las actuaciones ya desarrolladas por el Ayuntamiento para la mejora del casco histórico de La Esperanza destacan la ejecución del proyecto de reforma y accesibilidad de las calles El Calvario, Antonio González, Enrique Álvarez Bacallado, Agrícola Quintana Alonso, José Antonio Bacallado y Los Lirios. Actualmente está en ejecución la reforma de la calle Pedro Juan García Hernández.