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Última hora sobre el brote de hepatitis A en una escuela infantil de Gran Canaria: Sanidad activa la vacunación de urgencia

La consejería da por "controlada" la situación en la guardería, pero blinda el entorno de los contagiados ante el temor a nuevos casos
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Sanidad da por “controlado” el brote de hepatitis A detectado en una escuela infantil de Gran Canaria, con los dos ingresados ya dados de alta, y hace seguimiento epidemiológico de la enfermedad.

Así lo ha informado este viernes la consejera del área, Esther Monzón, antes de participar en un encuentro de pacientes organizado por la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, al ser preguntada por esta cuestión, sobre la que ha dicho que se están también controlando a todos los contactos estrechos de los contagiados.

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A los que no estaban vacunados se les está vacunando, ha referido la consejera, quien ha precisado que todos los niños presentan “buen estado de salud”

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