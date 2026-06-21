Viajar este verano entre Canarias y Baleares es más fácil: el esperado cambio de Binter que ya beneficia a los pasajeros

La compañía aérea Binter ha comenzado el refuerzo de su programación de vuelos entre Mallorca y Canarias de cara a la temporada de verano. La aerolínea introduce una nueva frecuencia que operará cada domingo con el aeropuerto de Gran Canaria, una operativa que se suma a las diez conexiones ya existentes entre ambos archipiélagos.
Según ha informado la propia compañía en un comunicado oficial, la empresa mantiene firme su apuesta estratégica por Baleares. Con este movimiento, la aerolínea cumple ya ocho años realizando vuelos directos desde Mallorca durante todo el año, consolidando un corredor aéreo fundamental para el turismo nacional y la conectividad de los residentes.
Regresa la ruta estival con Menorca
La ampliación de la oferta no se limita a Mallorca. En el caso de Menorca, Binter reactiva su ruta estival con esta isla. Se trata de una iniciativa que comenzó con éxito y que vuelve a repetirse durante los meses de verano, ofertando dos vuelos semanales a Canarias, programados para los días martes y sábados, siempre a través del aeropuerto de Gran Canaria.
Esta conectividad estival refuerza la posición de la compañía en el mercado doméstico, permitiendo captar una alta demanda de pasajeros que buscan alternativas vacacionales directas entre ambos archipiélagos sin necesidad de realizar escalas en la península.
Conexiones interinsulares gratuitas en Canarias
Los trayectos programados mantienen una de las grandes ventajas competitivas y características diferenciales de la compañía canaria. Los pasajeros que vuelen desde Baleares pueden llegar por el mismo precio a cualquiera de los aeropuertos canarios.
La aerolínea ofrece de forma completamente gratuita los vuelos interinsulares en conexión. Esta ventaja permite a los viajeros aprovechar los más de 220 trayectos diarios que la compañía realiza entre las diferentes islas del archipiélago canario, facilitando el traslado inmediato a destinos como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura.
Los billetes para estas nuevas frecuencias de verano ya se encuentran disponibles a través de todos los canales de venta habituales de la compañía, incluyendo su página web oficial, la aplicación móvil de la aerolínea, las agencias de viajes asociadas y el servicio de atención telefónica de la empresa.