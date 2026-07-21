Conceden 700.000 euros en ayudas a 21 protectoras de animales, entre ellas Adepac

El Cabildo, a través de la consejería de Bienestar Animal, ha resuelto de forma definitiva la concesión de subvenciones destinadas a las entidades de protección animal de la isla para la financiación de sus gastos corrientes. La partida movilizada asciende a 700.000 euros, distribuidos entre las anualidades de 2025 y 2026 , de la que 219.211 euros irá destinada a la asociación para la Defensa y Protección de los Animales Canarios (Adepac).
Un total de 21 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro del sector se han beneficiado de esta convocatoria, cuyo objetivo es aliviar los costes diarios del mantenimiento, alimentación, atención veterinaria y cuidados de los animales abandonados o desamparados. Las entidades dispondrán desde el 1 de enero y hasta el 15 de febrero de 2027 para presentar la documentación justificativa de los fondos recibidos, que serán abonados de forma anticipada para garantizar la liquidez de los colectivos.
El consejero de Bienestar Animal, Valentín González, señaló ayer que “este paquete de ayudas representa un respaldo a la labor diaria que realizan las protectoras en nuestra Isla”.
Explicó el procedimiento de concesión se ha articulado mediante un sistema de concurrencia, permitiendo un reparto prorrateado y equitativo del crédito disponible, en función de la naturaleza y necesidades de cada proyecto.
El presupuesto se ha destinado a entidades con centro de protección animal, asignando 559.870 euros a ocho colectivos que gestionan refugios o instalaciones físicas permanentes de acogida. Entre las mayores cuantías destacan las de Adepac, con 219.211 euros y a Aktion Tier Menschen Für Tiere E V, con 196.865 euros.
Asimismo, se ha destinado una partida a entidades sin centro físico, colonias felinas y casas de acogida: un total de 13 agrupaciones dedicadas al cuidado alternativo, rescate equino y gestión de poblaciones de gatos comunitarios han recibido una partida conjunta de 139.988 euros.