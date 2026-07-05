La historia de Carmen, la abuela canaria que perdió a un nieto en los terremotos de Venezuela: “Tenía a su familia en La Guaira”

Carmen, una abuela canaria que tenía a toda su familia en La Guaira, ha logrado recibir esta semana en La Gomera a su hija Yérica y su nieta, tras perder a uno de sus nietos en los terremotos de Venezuela, según ha relatado Ángel Víctor Torres en una publicación en X.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática explicó que las isleñas se habían quedado sin casa tras los seísmos y pudieron desplazarse hasta Canarias gracias a un vuelo habilitado por el Gobierno de España.
En Madrid, añadió, la compañía Binter facilitó el viaje para que pudieran continuar hasta la Isla.
Una familia gomera golpeada por la tragedia en Venezuela
La historia fue compartida este sábado por Ángel Víctor Torres, que señaló que Carmen “tenía a toda su familia en La Guaira” y que, durante los terremotos registrados en Venezuela, “perdió a uno de sus nietos”.
Según el relato del ministro, su hija Yérica y su nieta se quedaron sin vivienda como consecuencia de la destrucción provocada por los seísmos, y pudieron llegar esta semana a España en un vuelo habilitado por el Ejecutivo central y posteriormente continuar viaje hacia La Gomera.
“En Madrid, la compañía Binter se volcó para que pudieran viajar a La Gomera y que puedan descansar y estar juntas”, publicó Torres.
Recibidas durante su escala en Gran Canaria
Ángel Víctor Torres indicó que recibió a las canarias junto a responsables de la aerolínea durante su escala en Gran Canaria. El ministro trasladó a la familia su apoyo en un momento marcado por la pérdida de un ser querido, la destrucción de su vivienda y el regreso temporal a Canarias.
“Las recibí, junto a los responsables de la aerolínea, en su escala en Gran Canaria para darles todo el consuelo que se puede dar en estos momentos de devastación”, escribió.
La publicación termina con un mensaje de respaldo: “Todo mi apoyo y mi cariño”.