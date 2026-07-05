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Accidente de moto en Tenerife: herido un joven de 26 años

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112
Tres motoristas heridos en un accidente de tráfico en Tenerife
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Un motorista de 26 años ha resultado herido de carácter moderado este domingo tras sufrir una caída en la carretera TF-631, a su paso por el municipio tinerfeño de Arico, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El accidente ocurrió sobre las 15:03 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona precisaba asistencia sanitaria tras caer de la motocicleta.

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El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal asistió al herido, que presentaba un traumatismo de carácter moderado, antes de trasladarlo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes. 

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