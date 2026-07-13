La Aemet confirma un nuevo ascenso de las temperaturas en Canarias desde este lunes

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos poco nubosos, salvo intervalos ocasionales en zonas del interior por la tarde, así como al norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en general y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 15 de mínima en El Hierro.
El viento soplará flojo del nordeste, siendo moderado en costas del sureste. En cumbres, será flojo variable, y en altas cumbres será moderado del suroeste.
En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos, salvo intervalos en el norte a primeras y últimas horas y en costas del suroeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en general, a excepción de algún ligero ascenso de las máximas y ligero descenso de las mínimas en zonas del interior. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Lanzarote y los 21 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.
El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste, y será más intenso en costas del noroeste y sureste. En cumbres, soplará flojo de componente oeste.