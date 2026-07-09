La Aemet pone fecha al alivio en Canarias: bajan las temperaturas y vuelven las lluvias

Canarias afronta desde este jueves un cambio de tiempo tras varios días marcados por el calor, la calima y valores que han rozado los 40 grados en zonas del interior de Gran Canaria.
La Aemet prevé un descenso térmico progresivo, más acusado el viernes y el sábado, con la vuelta de las lluvias débiles al norte de las Islas.
Para este jueves, 9 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene todavía como fenómeno significativo temperaturas máximas de 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, que sigue en aviso amarillo.
La previsión apunta a cielos despejados en general, salvo intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte de las Islas montañosas y en los litorales del oeste de Lanzarote y Fuerteventura. También se espera calima ligera en altura, que irá remitiendo.
Las temperaturas bajarán de forma ligera en costas y de forma moderada o notable en zonas del interior. Aun así, se podrán superar los 30 grados en los litorales del norte y los 34 grados en Gran Canaria, especialmente en la cuenca de Tirajana.
En las capitales, la Aemet prevé para este jueves 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria y 29 en Santa Cruz de Tenerife.
Vuelven las lluvias débiles al norte de las Islas
El viernes, 10 de julio, el cambio será más claro. La Aemet no espera fenómenos significativos y prevé intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás Islas, con algunas lloviznas ocasionales durante la mañana.
Durante las horas centrales se abrirán amplios claros, mientras que en el resto de zonas predominará un ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas seguirán con pocos cambios en costas, pero bajarán de forma moderada o notable en medianías e interior.
Ese día todavía se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, aunque lejos de los valores extremos de jornadas anteriores.
El sábado será el día con más probabilidad de lluvia
La previsión para el sábado, 11 de julio, mantiene el patrón de cambio. La Aemet espera cielos nubosos por la mañana con lluvias débiles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás Islas. En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Por la tarde, los intervalos nubosos se desplazarán a Lanzarote, Fuerteventura y zonas del interior y este de las Islas de mayor relieve. La nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional.
Adiós al episodio de calor
El descenso térmico no supondrá un cambio radical de estación, sino el final del episodio de calor más intenso de los últimos días. El ambiente seguirá siendo propio del verano en muchas zonas, aunque menos tórrido.
Las máximas previstas en las capitales reflejan esa bajada. Santa Cruz de Tenerife pasará de los 29 grados del jueves a los 28 del viernes y 27 del sábado. Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre los 25 y 26 grados durante esos días.
El viento del norte soplará moderado, con intervalos fuertes en vertientes este y oeste. Este cambio favorecerá la entrada de humedad en capas bajas y un ambiente más fresco, sobre todo en el norte de las Islas.