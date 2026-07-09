Cambio radical de las temperaturas en Canarias: la Aemet prevé un “notable descenso”

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 9 de julio, una nueva jornada de calor en Canarias, con máximas de 34 grados en las medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria. No obstante, las temperaturas presentarán un “notable descenso” en zonas de interior y ligeramente en las costas.
La previsión apunta a cielos despejados en general, salvo intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte de las Islas montañosas y en los litorales del oeste de Lanzarote y Fuerteventura. La Aemet también espera calima ligera en altura, que tenderá a retirarse durante la jornada.
Calor en Gran Canaria y mínimas tropicales
El fenómeno más significativo señalado por la Aemet será el calor en Gran Canaria, que sigue en aviso amarillo por calor, donde se podrán alcanzar los 34 ºC en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, además de la cuenca de Tirajana.
En el resto del Archipiélago, los valores serán más moderados, aunque persistirá el ambiente cálido en el interior.
La previsión recoge temperaturas de 30 ºC de forma generalizada, salvo en los litorales del norte. En Lanzarote, Fuerteventura y en medianías del sur del resto de islas, los termómetros podrán moverse entre 32 y 34 ºC, según la Aemet.
El calor también se dejará notar durante la noche. La agencia indica que aún podrán darse mínimas por encima de 25 ºC en zonas de interior orientadas al sur de Gran Canaria.