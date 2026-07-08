La Aemet pone fecha al fin la ola de calor en Canarias: las noches seguirán siendo “sofocantes”

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves sea el último día de la ola de calor que afecta a buena parte del país, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas en numerosas zonas. En Canarias, el episodio comenzará a remitir, con un descenso de los termómetros que podrá ser localmente notable, aunque Gran Canaria continuará en aviso por altas temperaturas.
El aviso afectará especialmente al sur de Gran Canaria, donde se podrán superar los 36 grados durante la jornada. Además, las mínimas seguirán siendo muy elevadas en el Archipiélago y no bajarán de los 20 grados en muchas zonas. En la vertiente sur de las islas orientales, incluso, podrán mantenerse por encima de los 25 grados, lo que dejará una nueva noche tropical o tórrida en algunos puntos.
Según la predicción de Aemet, las temperaturas bajarán en Canarias de forma generalizada, aunque el calor continuará presente en las islas más afectadas durante los últimos días. El organismo estatal también prevé cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en la vertiente sur.
El viento soplará de componente norte y con intensidad moderada, un factor que puede contribuir a aliviar la sensación térmica en algunas zonas, especialmente en áreas expuestas al alisio.
En el conjunto del país, un total de 15 comunidades autónomas estarán este jueves en aviso por altas temperaturas. Diez de ellas alcanzarán el nivel naranja, considerado de peligro importante: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Además, Aemet mantiene avisos por tormentas en cinco comunidades y por lluvias en tres. Las tormentas podrán ser localmente fuertes en zonas del sistema Ibérico, los Pirineos y el alto Ebro, debido a la presencia de una masa de aire frío en altura.
Las máximas podrán superar los 36 o 38 grados en buena parte del territorio peninsular, el sur de Gran Canaria y Baleares. En puntos de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en zonas de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, se podrán alcanzar o superar los 38 o 40 grados.
Aunque Aemet da por finalizada este jueves la ola de calor, advierte de que las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del tercio este peninsular durante las próximas jornadas.