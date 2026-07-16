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La Aemet avisa a Canarias: el nuevo golpe de calor llega acompañado de calima

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
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La previsión meteorológica para mañana hoy que en el norte, por debajo de 700 a 800 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día y poco nuboso o despejado en el resto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 30 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.

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El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste y en zonas altas, viento flojo a moderado del suroeste.

En la provincia de Las Palmas para este jueves, 16 de julio de 2026, indica que en el norte de Gran Canaria, por debajo de 600 a 700 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día; mientras que en el resto estará poco nuboso o despejado. También se espera calima ligera en zonas altas.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el oeste a primeras horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán en las mínimas de ligero a moderado ascenso en medianías e interior, sin cambios en costas; mientras que en las máximas habrá un ligero descenso en el norte y ascenso en el sur, pudiendo alcanzar los 34ºC en medianías de la cuenca de Tirajana, así como en el sudeste, localmente en el interior oeste de la isla y probablemente en zonas bajas de la cuenca de Tejeda.

Asimismo no se descarta alcanzar los 34ºC de forma local en zonas costeras el sureste; mientras que en el resto del interior, orientado al sur, este y oeste se superarán los 30ºC. En cuanto a las temperaturas nocturnas probablemente no bajen de los 24-26 ºC en las zonas más afectadas. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 27ºC y las mínimas estarán en 23ºC.

Respecto al viento, soplará de nordeste fuerte en vertientes del noroeste y sudeste, donde por la tarde es probable que soplen rachas localmente muy fuertes. En costas del suroeste habrá brisas.

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