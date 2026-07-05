La Aemet actualiza los datos del episodio de calor en Canarias: La Laguna, el ‘horno de Tenerife’

La Aemet ha actualizado este domingo, 5 de julio, el resumen de temperaturas máximas en Canarias y sitúa a San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, como el punto más caluroso del Archipiélago. En Tenerife, el dato más alto aparece en La Laguna, con 32,9 grados registrados en Llano de los Loros.
La actualización oficial, realizada a las 15.22 horas, recoge temperaturas de hasta 36,9 grados en San Bartolomé de Tirajana, en la estación de Las Tirajanas. El registro corresponde a las 12.10 horas.
El episodio de calor se nota también en la costa. En varias playas de Tenerife, cientos de personas han aprovechado la jornada para pasar el día junto al mar, en un ambiente plenamente veraniego y con alta afluencia desde media mañana.
La combinación de cielos despejados, temperaturas en ascenso y fin de semana ha llenado zonas de baño de la Isla, como Las Teresitas o Abades, entre otras.
Gran Canaria concentra las temperaturas más altas
Según el resumen de la Aemet, los cuatro valores más elevados del día en Canarias se han registrado en la provincia de Las Palmas. A la cabeza figura San Bartolomé de Tirajana, Las Tirajanas, con 36,9 grados, seguido de Tejeda, con 34,9 grados a las 12:20 horas.
También en San Bartolomé de Tirajana aparecen otros dos registros destacados: Lomo Pedro Afonso, con 34,4 grados, y Cuevas del Pinar, con 33,1 grados. Todos estos valores se sitúan en el interior y medianías de Gran Canaria, donde la previsión ya apuntaba a un ascenso de las máximas.
La predicción de la Aemet para este domingo señalaba que se podrían alcanzar 34 grados en zonas altas y medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria, así como de forma más local en zonas de interior del sur de Fuerteventura.
La Laguna marca el máximo de Tenerife
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el valor más alto incluido en la actualización corresponde a San Cristóbal de La Laguna, en la estación de Llano de los Loros, con 32,9 grados a las 13:20 horas.
El dato convierte a esta zona en el punto más caluroso de Tenerife entre las estaciones recogidas en el resumen oficial de la Aemet.
Canarias, bajo aviso por calor y alerta por incendios
Las Islas se encuentran bajo aviso por altas temperaturas, en una jornada marcada por el ascenso térmico en zonas de interior y medianías.
La Aemet ya había previsto máximas de hasta 35 grados en zonas concretas de Gran Canaria y Fuerteventura, con un ambiente más cálido en buena parte del Archipiélago.
Además, el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife a partir de las 08:00 horas de este domingo, 5 de julio.
La medida se adopta en función de la previsión meteorológica y del aumento del riesgo asociado al calor, la sequedad ambiental y las condiciones del terreno.
Emergencias recuerda la importancia de evitar cualquier conducta que pueda provocar fuego en zonas forestales o próximas a vegetación seca, como arrojar colillas, usar maquinaria que genere chispas o hacer fuego fuera de espacios autorizados.
Qué tiempo prevé la Aemet para este domingo
La Aemet prevé para este domingo en Canarias un tiempo poco nuboso o despejado en general, salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las Islas a primeras y últimas horas.
El organismo también contempla calima ligera en altura sobre las islas orientales, con extensión por la tarde a Tenerife y La Gomera. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, que podrá ser moderado en el caso de las máximas en zonas de interior de las islas montañosas.
La predicción apunta a que se podrán alcanzar 30 grados en amplias zonas de interior de todas las Islas, aunque será menos probable en La Palma y El Hierro.
En cuanto al viento, la previsión habla de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en Jandía y en las costas este y oeste de las islas montañosas.
Los registros más altos del día en Canarias
La actualización oficial de la Aemet recoge estos valores máximos:
- San Bartolomé de Tirajana, Las Tirajanas: 36,9 grados
- Tejeda: 34,9 grados
- San Bartolomé de Tirajana, Lomo Pedro Afonso: 34,4 grados
- San Bartolomé de Tirajana, Cuevas del Pinar: 33,1 grados
- San Cristóbal de La Laguna, Llano de los Loros: 32,9 grados
La evolución de las temperaturas dependerá de las próximas actualizaciones de la Aemet, especialmente en las zonas de interior y medianías, donde el ascenso térmico está siendo más acusado.