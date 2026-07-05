La Aemet amplía el riesgo en Canarias ante el episodio de calor intenso: tres islas, en aviso naranja

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife a partir de las 08.00 horas de este domingo, 5 de julio, ante la previsión de un episodio de altas temperaturas que se prolongará durante varios días.
En concreto, la alerta afectará a Gran Canaria por encima de la cota de 400 metros y a las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife, según recoge la declaración emitida este viernes por el Ejecutivo regional en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).
De esta manera, se espera que el episodio de calor comience previsiblemente el domingo en las islas orientales y tenderá a extenderse progresivamente al resto del archipiélago durante la próxima semana, especialmente a partir del martes.
Así, para el domingo se esperan en Gran Canaria temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados, aunque de forma puntual podrían alcanzarse los 38 grados en zonas de interior, medianías orientadas al sur y oeste y en la cuenca de Tejeda durante el lunes.
En Tenerife, por su parte, se prevén máximas de entre 32 y 35 grados en las medianías y vertientes sur y oeste, con tendencia al alza durante los primeros días del episodio.
Asimismo, la Dirección General de Emergencias señala que la inversión térmica se situará entre los 400 y 500 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en Tenerife, favoreciendo el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y las zonas forestales, donde la humedad relativa será inferior al 30 por ciento por encima de la inversión.
A ello se sumará el predominio del viento alisio de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes, así como una ligera intrusión de calima sobre las islas orientales.
Avisos naranjas
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el riesgo por altas temperaturas en el Archipiélago de cara al martes, cuando toda la provincia oriental entrará en aviso naranja, quedando el resto de islas en amarillo ante el mismo fenómeno adverso.