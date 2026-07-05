Canarias, en ‘máxima alerta’ por el ascenso de las temperaturas

El Gobierno de Canarias ha instado a la población a extremar las medidas de autoprotección ante el episodio de altas temperaturas y el consiguiente incremento del riesgo de incendios forestales que tendrá lugar a partir de hoy, con el objetivo de minimizar los peligros asociados a esta ola de calor.
Esta alerta se produce tras el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que eleva a amarillo (peligro bajo) la alerta ante las temperaturas elevadas que podrían alcanzar los 35 grados en zonas altas de las islas.
Según la Aemet, el aviso se establece entre las 11.00 y las 20.00 horas de hoy, una jornada en la que predominarán cielos poco nuboso o despejado en general, salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura sobre las islas orientales, extendiéndose por la tarde a Tenerife y La Gomera.
Las temperaturas irán en ligero ascenso, moderado en el caso de las máximas en zonas de interior de las islas montañosas, que podrán superar los 30 grados en amplias zonas de interior de todas las islas, aunque con menos probabilidad en La Palma y El Hierro. Mientras, los 34 grados podrán alcanzarse en zonas altas y medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria, y de forma más local en zonas de interior del sur de Fuerteventura.
El viento será de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la noche en Jandía y en las costas este y oeste de las islas montañosas.
Mientras, en el mar habrá componente norte o noroeste fuerza 2 a 4 arreciando a norte o noreste 3 a 5.
En base a esta información, el Ejecutivo regional ha pedido a los ciudadanos evitar cualquier acción que pueda provocar un fuego, como arrojar colillas o cerillas encendidas y residuos en zonas arboladas, así como lanzar petardos, voladores o cualquier otro artefacto con fuego en áreas de riesgo, terrenos agrícolas o urbanizaciones rodeadas de masa forestal.
Asimismo, ha aconsejado mantener una franja de seguridad libre de vegetación seca y residuos alrededor de las viviendas y de las parcelas sin edificar, evitar acampar fuera de las zonas habilitadas y respetar las limitaciones que establezcan los cabildos y ayuntamientos respecto al acceso a las zonas forestales y a la realización de trabajos mientras permanezca activa esta situación de riesgo.
En caso de detectar humo o fuego, ha recordado la importancia de avisar de inmediato al 112 para facilitar una intervención rápida.
En relación con las altas temperaturas, el Ejecutivo autonómico recomienda evitar la práctica de ejercicio físico durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, hidratarse con frecuencia, protegerse del sol y optar por comidas ligeras, además de evitar el consumo de alcohol.
Finalmente, ha hecho un llamamiento a prestar una atención especial a las personas mayores y a los menores, al ser los colectivos más vulnerables frente al calor intenso, y aconseja a quienes estén siguiendo un tratamiento farmacológico consultar con su médico para comprobar si la medicación puede afectar a la regulación de la temperatura corporal o requiere algún ajuste durante este episodio.