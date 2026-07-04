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Canarias estará este domingo bajo avisos y alertas por calor e incendios: las horas y las Islas más afectadas

La franja de mayor riesgo será de 11.00 a 20.00 horas, según el panel de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología
Canarias estará este domingo bajo avisos alertas por calor e incendios
Canarias estará este domingo bajo avisos alertas por calor e incendios. | DA
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Gran Canaria y Fuerteventura estarán este domingo, 5 de julio, en aviso por calor entre las 11.00 y las 20.00 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología. El Gobierno de Canarias mantiene, además, la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife desde las 08.00 horas.

La previsión apunta a un episodio de altas temperaturas en Canarias de varios días de duración. Comenzará este domingo en las Islas orientales y tenderá a extenderse al resto del Archipiélago durante la próxima semana, especialmente a partir del martes, según ha informado la Dirección General de Emergencias.

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La Aemet mantiene activos avisos por temperaturas máximas en Gran Canaria y Fuerteventura este domingo. La franja de mayor riesgo será de 11.00 a 20.00 horas, según el panel de avisos del organismo estatal.

En Gran Canaria, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 34 grados en zonas altas y medianías orientadas al sur y oeste. En Fuerteventura, el calor afectará especialmente a zonas de interior del sur de la Isla, donde también se esperan valores de hasta 34 grados.

La predicción para Canarias recoge un tiempo poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las Islas a primeras y últimas horas. También se espera calima ligera en altura sobre las Islas orientales, con tendencia a extenderse durante la tarde a Tenerife y La Gomera.

Alerta por incendios en Gran Canaria y Tenerife

El Gobierno de Canarias ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife a partir de las 08.00 horas de este domingo. La medida se adopta en función de los datos de la Aemet y de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos y del INFOCA.

La alerta por incendios se sitúa, con temperaturas por encima de los 32 grados, en cotas superiores a los 400 metros en Gran Canaria. En Tenerife, afecta a las medianías y cumbres del sur y oeste.

El Ejecutivo autonómico mantiene además la prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, también desde las 08.00 horas del domingo.

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