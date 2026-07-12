La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: lloviznas, menos calor y olas de dos metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias intervalos nubosos y temperaturas en ligero descenso. La jornada registrará baja probabilidad de lloviznas débiles en el norte e interior de las Islas, lejos del calor peninsular.
El viento soplará flojo o moderado de componente nordeste. Habrá brisas en las costas del sur y del oeste del territorio autonómico. Además, la Aemet avisa de un empeoramiento del estado del mar al final del día por mar de fondo.
Este ambiente suave consolida un oasis climático en el Archipiélago. La mitad de las comunidades peninsulares sufren avisos por calor extremo y tormentas fuertes. En cambio, las Islas mantendrán máximas de 28 grados.
El tiempo por islas este domingo
En la Isla de Tenerife, los cielos mostrarán intervalos nubosos que tenderán a despejarse en las costas desde la mañana. No se descartan lluvias débiles en el nordeste de madrugada e interior de día. Santa Cruz de Tenerife tendrá entre 22 y 28 grados.
Para Gran Canaria, la Aemet pronostica intervalos nubosos con tendencia a cielos despejados por la mañana. Las medianías del norte experimentarán un ligero descenso de las máximas. Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre 21 y 25 grados.
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos nubosos darán paso a un ambiente despejado a partir de la mañana. Arrecife registrará temperaturas entre 20 y 27 grados. Por su parte, Puerto del Rosario se moverá entre 20 y 25 grados.
En las Islas occidentales de La Palma, La Gomera y El Hierro, predominarán los intervalos nubosos de forma general. Hay riesgo de precipitaciones débiles en zonas de interior durante el día. Valverde registrará la mínima más baja con 16 grados.
Olas de dos metros en el litoral canario
El estado del mar sufrirá alteraciones significativas a partir de la noche de este domingo, según detalla el parte oficial. La Aemet prevé la llegada de un mar de fondo del noroeste que levantará olas de hasta dos metros de altura.
El viento soplará en las costas de dirección norte o nordeste con fuerza tres o cuatro. Estas rachas podrán arreciar de forma puntual en los canales marítimos situados entre las Islas de mayor relieve.