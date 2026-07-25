Alba Edmonds se corona como Miss Sur 2026 ante más de 3.000 personas en El Médano

La joven sanmiguelera Alba Edmonds, representante del clúster de turismo SAMIC de San Miguel de Abona, se ha proclamado ganadora de la decimocuarta edición de Miss Sur 2026.
El certamen se celebró este fin de semana en la plaza central del núcleo costero de El Médano, en Granadilla de Abona, ante un público de más de 3.000 personas.
La gala, dirigida por Sandro Pérgola, se desarrolló al aire libre y con acceso gratuito al estar integrada dentro del programa cultural de verano Sansofé.
La nueva representante de la belleza comarcal cursa actualmente el bachillerato de Ciencias Sociales y orienta su futuro profesional hacia la Educación Infantil.
En el apartado de galardones, la corte de honor quedó completada por Enoah Dávila, en representación de Adeje, y Karla Balbes, de la firma Spawellplus.
Una gala con proyección turística para 8 municipios
La cita no solo premió a las candidatas, sino que funcionó como un escaparate de dinamización económica y divulgación patrimonial. Durante el evento se proyectaron vídeos promocionales de los núcleos del sur de Tenerife y se distribuyó material turístico de Granadilla de Abona.
El certamen contó con el respaldo institucional de los ayuntamientos de Granadilla, Guía de Isora, Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Arico, Arafo y Güímar, además de la colaboración de varias empresas privadas de la comarca.
La velada estuvo amenizada por las actuaciones de los cantantes Robin y Yuri V, junto al grupo MalditoNombre.
Granadilla repetirá como sede en 2027
Tras el éxito de público en esta edición, la organización confirmó que Granadilla de Abona volverá a ser la sede de la gala en el año 2027. La decisión se ha formalizado mediante un acuerdo suscrito entre el director del certamen, Sandro Pérgola, y el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado.
Por otro lado, la dirección del certamen adelantó que la próxima edición de Miss Norte alcanzará su 30º aniversario y se celebrará en la localidad de Los Realejos.
Desde el año 2012, esta iniciativa se celebra de forma ininterrumpida en la Isla, pasando por municipios como Adeje, Granadilla o San Miguel, con el objetivo de difundir el patrimonio cultural, histórico y paisajístico del Archipiélago.