Aldama: “Apoyo los productos Flopp porque apuestan por la sostenibilidad y como deportista cuido todo lo que me rodea y está en contacto con mi salud”

El jugador grancanario de los Dallas Mavericks de la NBA, Santi Aldama, ha visitado la tienda HiperDino Miller, en la capital grancanaria como embajador de la marca de productos ecológicos de limpieza Flopp, caracterizada por su formato innovador en cápsulas monodosis hidrosolubles y cuya finalidad es la de alcanzar el “residuo cero” eliminando el plástico de un solo uso mediante envases compostables de origen vegetal.
Acompañando al jugador de baloncesto han estado la responsable de sostenibilidad de HiperDino, Dara Sánchez y el representante del Departamento de Operaciones y Comercial, Ayoze Álvarez quienes han destacado “la importancia de este tipo de referencias en los lineales de las tiendas HiperDino que apuestan por un ecosistema sostenible y que se alinean al plan estratégico sostenible de la cadena de supermercados, que además ha sido la primera en obtener el Certificado ISO 14001, por sus buenas prácticas medioambientales”.
Aldama ha señalado durante su comparecencia ante los medios de comunicación que su apoyo como embajador a esta marca viene reforzado porque estas referencias apuestan por la sostenibilidad y “como deportista cuida todo lo que le rodea y está en contacto con mi salud”. En ese sentido, ha indicado que Flopp le permite cuidar su salud y como embajador apostar por unos productos biodegradables, sostenibles y libre de tóxicos, representando esta marca canaria de la cual se siente muy orgulloso.
La marca Flopp cuenta entre sus referencias con detergente para ropa en cápsulas; perfume para ropa; lavavajillas; limpiador de suelos universal; limpiador de suelos PH neutro y jabón de manos en espuma, entre otros. Estos productos se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas HiperDino.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.