Alerta alimentaria por presencia de Listeria en bacalao en aceite de girasol vendido en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: Bacalao Natura en aceite de girasol
- Nombre de marca: La Mar de Tapas
- Aspecto del producto: Loncheado en tarrina 130 g
- Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes que empiezan con las cifras 0532 y con caducidades comprendidas entre el 10 y el 30 de julio.
- Peso de unidad: Peso neto: 130 g
- Temperatura: Refrigerado
Se adjuntan imágenes disponibles.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.
En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca Listeria monocytogenes.
Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.