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Alerta alimentaria por presencia de Listeria en bacalao en aceite de girasol vendido en España

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos
Imagen de archivo de bacalao. DA
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas.

Los datos del producto implicado son:

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  • Nombre del producto: Bacalao Natura en aceite de girasol
  • Nombre de marca: La Mar de Tapas
  • Aspecto del producto: Loncheado en tarrina 130 g
  • Número de lote y fecha de caducidad: todos los lotes que empiezan con las cifras 0532 y con caducidades comprendidas entre el 10 y el 30 de julio.
  • Peso de unidad: Peso neto: 130 g
  • Temperatura: Refrigerado
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Se adjuntan imágenes disponibles.

Imagen del producto Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca Listeria monocytogenes.

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

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