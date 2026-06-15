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Alerta alimentaria por presencia de Listeria en un conocido paté vendido en España

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de País Vasco relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en bloc de foie gras de pato de la marca Capdevila.

Los datos del producto implicado son:

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  • Nombre del producto: Bloc foie gras de pato Mi-Cuit
  • Nombre de marca comercial: Capdevila
  • Aspecto del producto: envase de plástico, con cartón
  • Número de lote: L26029311821
  • Fecha de caducidad: 29/01/27
  • Peso de unidad: 40 g
  • Temperatura: refrigerado
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Se adjunta imagen disponible.

Cosa 2

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

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