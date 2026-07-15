Alquilar en la costa de Canarias ya es prohibitivo: estos son los municipios que entran en el ‘top 15’ más caro de España

Alquilar una vivienda este verano en las zonas costeras de Canarias se ha convertido en una tarea casi imposible por el aumento drástico de los precios. Según un informe publicado este 15 de julio de 2026 por el portal inmobiliario Fotocasa, cinco municipios de las Islas figuran entre los 15 más caros de toda España para arrendar un piso en la playa.
Los datos del informe sitúan a Mogán y San Bartolomé de Tirajana como los puntos más prohibitivos del Archipiélago, con precios que superan los 21 euros por metro cuadrado al mes en junio de 2026. Esto implica que arrendar una vivienda media de 80 metros cuadrados cuesta más de 1.700 euros mensuales en estas localidades turísticas de Gran Canaria.
Esta escalada de precios, que en municipios tinerfeños como Granadilla de Abona supera el 100% de aumento acumulado en el último lustro, responde a un severo desequilibrio del mercado. La escasez de oferta habitacional, sumada a la fuerte presión del turismo residencial y al creciente interés de personas que buscan fijar su residencia habitual en las costas, ha disparado los costes mensuales, dificultando el acceso a la vivienda para la población local.
Los municipios canarios donde el alquiler se ha duplicado en cinco años
El encarecimiento acumulado en el Archipiélago es especialmente preocupante en el sur de Tenerife y Gran Canaria. Según el informe, el municipio de Granadilla de Abona lidera las subidas en las Islas con un incremento del 104% en los últimos cinco años. En esta localidad, un piso de 80 metros cuadrados se alquila ahora por una media de 1.335 euros al mes, frente a la mitad que costaba en junio de 2021.
Un comportamiento similar se observa en Arona y Adeje. En Arona, el precio del metro cuadrado ha subido un 93% en el último lustro hasta situarse en 19,93 euros mensuales en junio de 2026. En Adeje, la subida acumulada alcanza el 83%, con un coste medio de 19,87 euros por metro cuadrado. Estos incrementos significan que el alquiler de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados ronda los 1.590 euros mensuales en ambas zonas turísticas.
Cinco localidades costeras de las Islas en el “top 15” nacional
El estudio de Fotocasa destaca que cinco de los 15 municipios costeros más caros del país se encuentran en Canarias. Mogán encabeza la lista regional en el puesto cinco nacional con 21,55 euros por metro cuadrado al mes, seguido muy de cerca por San Bartolomé de Tirajana con 21,49 euros. Ambos superan ampliamente la media nacional de alquiler, que se situó en junio de 2026 en 14,79 euros por metro cuadrado al mes.
La Oliva, en Fuerteventura, también entra en esta exclusiva clasificación con un precio de 19,94 euros por metro cuadrado al mes. El coste de arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados en este municipio majorero alcanza ya los 1.595 euros mensuales.
Cuánto cuesta alquilar en las capitales canarias y la opción más económica
Las dos capitales de provincia de las Islas tampoco escapan a esta tendencia alcista y ambas superan el promedio del país de 14,79 euros por metro cuadrado al mes. En Las Palmas de Gran Canaria, el alquiler se sitúa en 15,87 euros por metro cuadrado al mes tras experimentar una subida acumulada del 53% en cinco años. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife Capital el precio asciende a 15,20 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento del 70% desde el año 2021.
Para encontrar la alternativa costera más económica dentro del listado de Fotocasa en Tenerife hay que trasladarse al norte de la Isla. En Icod de los Vinos, el metro cuadrado se oferta a una media de 10,34 euros al mes, lo que se traduce en un coste promedio de 827 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados.
Qué factores explican esta crisis habitacional en el litoral
La portavoz y directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha explicado que el alquiler en las costas españolas atraviesa “una de las mayores tensiones de su historia reciente”. Matos señala directamente a la brecha existente entre la gran demanda y la falta de inmuebles disponibles.
“La creciente atracción de las zonas costeras para vivir durante todo el año, el peso del turismo residencial y la limitada disponibilidad de vivienda en alquiler han convertido estos mercados en algunos de los más tensionados del país”, detalla la portavoz en el comunicado. Además, advierte de que este escenario “dificulta el acceso a la vivienda para la población residente, que ve cómo competir por un alquiler resulta cada vez más complicado”.