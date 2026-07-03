Luz verde a la ampliación del Hospital del Sur: nuevas unidades, más quirófanos y una extensión de Urgencias

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adjudicado este viernes, 3 de julio, la redacción del proyecto para la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife, centro dependiente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El SCS ha destinado a esta licitación un total de 1.097.245 euros y el plazo de ejecución de este servicio será de diez meses.
Esta licitación incluye la redacción del proyecto de ejecución de la obra de la primera fase de la reforma y ampliación del Hospital del Sur de Tenerife, con lo que se obtendrá un proyecto técnico que permita iniciar dicha construcción.
Mejoras y ampliación de servicios
La Fase I de ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife busca seguir mejorando la capacidad y la calidad de la atención sanitaria ofrecida a la ciudadanía residente en esa zona de la isla.
En ella se contemplan actuaciones esenciales como la finalización de dos módulos ya existentes en estado estructural; la creación de nuevas unidades asistenciales (como Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización); la ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y la expansión de áreas como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, así como la creación de una infraestructura de circulaciones que mejore la conexión y operatividad del conjunto hospitalario.
Estas actuaciones buscan crear y adecuar los espacios del centro hospitalario, de tal manera que cumplan con los estándares modernos de atención sanitaria y permitan al Hospital del Sur llevar a cabo su actividad asistencial con mayor eficiencia y capacidad resolutiva.
Con la reforma y ampliación de este centro hospitalario, la Consejería de Sanidad adapta esta infraestructura sanitaria a las nuevas necesidades asistenciales de la ciudadanía residente en la zona y, además, se da respuesta a una demanda vecinal, dado que supondrá una ampliación de la cartera de servicios del Hospital del Sur de Tenerife.
Servicios del Hospital del Sur
El SCS ha reforzado en estos dos últimos años la cartera de servicios del Hospital del Sur con nuevas prestaciones destinadas a la atención al paciente. En este sentido, en los primeros meses de 2025 se puso en marcha la Unidad de Cuidados Paliativos, con hospitalización y atención domiciliaria y una unidad de Atención Temprana destinada a niños de cero a seis años de la zona sur de la isla. Además, se ha puesto en marcha nuevas técnicas para el cáncer de vejiga y de mama.
En estos dos últimos años se ha dotado al Hospital del Sur de otros servicios centrales básicos para el desarrollo y funcionamiento del hospital como el Laboratorio y el servicio de Farmacia Hospitalaria. Igualmente se ha reforzado su capacidad diagnóstica con nuevo escáner que evita los traslados de pacientes al Hospital de La Candelaria para este tipo de pruebas y de tratamientos.