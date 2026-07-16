El camping de Punta del Hidalgo, la única instalación pública de este tipo en la Isla de Tenerife, ha reabierto sus puertas de manera definitiva tras completar un plan de rehabilitación integral iniciado en enero de 2025.
El complejo alojativo no solo estrena instalaciones renovadas para este verano de 2026, sino que da un giro radical en su modelo de gestión: a partir de ahora permanecerá abierto los 365 días del año y permitirá realizar reservas y pagos de forma online.
El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por el concejal de Obras, Ángel Chinea, visitó este jueves el recinto para comprobar unas mejoras que han adaptado el espacio a las demandas históricas de los usuarios.
“Nos vimos obligados a cerrar unos meses en 2025 para rehabilitar dependencias, asegurar la seguridad de usuarios y trabajadores y mejorar el modelo de gestión tomando como referencia las opiniones de los propios campistas”, destacó el regidor lagunero.
Nuevos servicios y zonas
Las obras ejecutadas a lo largo del último año han supuesto la restauración del edificio principal del camping de Punta del Hidalgo y la creación de nuevos espacios de ocio y servicio.
Entre las novedades destacan una zona de dinamización infantil, un área de merenderos al aire libre, servicios de lavandería y baños adaptados. En este último punto, el Ayuntamiento ha habilitado el primer baño para personas ostomizadas del municipio, un proyecto desarrollado en colaboración con la Asociación de Ostomizados de Canarias (AOCAN).
Por su parte, el concejal Ángel Chinea detalló que los trabajos también han contemplado la renovación del vallado perimetral y de gran parte del mobiliario público, utilizando materiales resistentes a la corrosión marina debido a la proximidad del litoral de La Punta.
Asimismo, se ha procedido a la plantación de especies vegetales y aromáticas en el entorno de la depuradora de Teidagua para mitigar posibles olores, y ya se trabaja en la futura creación de un solárium que se proyecta inaugurar en los próximos meses.
¿Cómo reservar en el camping de La Punta?
La gran novedad para los usuarios es la digitalización del servicio. El camping pasa de abrir únicamente los fines de semana, festivos y meses estivales a operar de forma ininterrumpida todo el año.
Las reservas y pagos ya se pueden tramitar directamente a través de la nueva plataforma web oficial habilitada por el consistorio lagunero: camping.lalaguna.es.
El recinto, consolidado como un punto de encuentro clave para el turismo activo y de caravanas en Tenerife, cuenta con una superficie de 24.000 metros cuadrados. Su capacidad operativa se distribuye de la siguiente manera:
- 78 parcelas autorizadas para la pernoctación de caravanas, autocaravanas y casetas de campaña.
- Capacidad máxima para albergar a más de 300 personas de forma simultánea.
- Aparcamiento habilitado para 89 vehículos.
- Servicios comunes equipados con conexiones eléctricas en parcelas, lavabos, duchas, tomas de agua exteriores y calderas eléctricas.