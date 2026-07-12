Dos apuñalados, uno de ellos grave, tras una reyerta en un centro comercial de Canarias

Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave, después de ser apuñalados en el transcurso de una reyerta que ha tenido lugar a altas horas de la madrugada de este domingo en un centro comercial de Morro Jable, en Fuerteventura.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), ambos heridos presentaban lesiones provocadas por arma blanca en su cuerpo, uno de ellos de carácter moderado, y el otro en el tórax de carácter grave.
Este último ha tenido que ser trasladado en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Insular de Gran Canaria, donde ha quedado ingresado, mientras que el otro herido fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital General de Fuerteventura, han precisado desde el Cecoes.
La llamada de emergencia a la sala operativa del 112 se recibió pasadas las 05:30 horas, y en ella se informaba de que una reyerta en un centro comercial de Morro Jable había dejado varias personas heridas que precisaban asistencia sanitaria.
El personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado hasta el lugar estabilizó a los dos heridos por arma blanca en el centro de salud de la zona y, posteriormente, se ordenó su traslado a centros hospitalarios.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y trata de esclarecer los motivos que dieron pie a esta reyerta.
Por su parte, efectivos de Bomberos de Pájara y de la Policía Local colaboraron con el resto de recursos de emergencias.