Descartan el asfaltado de la vía de tierra provisional en los barrios aroneros de Las Rosas y El Coromoto

Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona han descartado la posibilidad de asfaltar la vía alternativa habilitada para los más de 400 vecinos de El Coromoto y Las Rosas mientras duran las obras del colector El Monte-Guargacho, al tratarse de un camino situado en suelo rústico donde, según explicó a este periódico la alcaldesa, Fátima Lemes, no cabe legalmente ese tipo de actuación. Por su parte, los responsables de la obra atribuyen la lentitud de los trabajos a la complejidad técnica del tramo y estima su finalización dentro de cuatro meses.
Todo se remonta al pasado 29 de mayo, cuando se ejecuto el cierre del acceso a los núcleos por la calle Bejuco, a la altura de la calle Virgen del Coromoto, y habilitó como única vía de entrada y salida la calle Salinas del Janubio. Desde entonces, los vehículos transitan a diario por una pista de tierra de cerca de 950 metros que conecta ambos barrios con la TF-652.
La provisionalidad de la vía ha generado, según el relato de residentess, un perjuicio “constante”, tanto al vecindario como para las empresas de la zona, entre ellas una explotación platanera y una compañía de transporte por camión que también utilizan este acceso, ubicado entre las fincas de plataneras del entorno. Describen una pista “intransitable”, donde los vehículos “se quedan sucios y llenos de tierra”. Los vecinos apuntan al estado del firme, con polvo y grava suelta, como un peligro añadido para motocicletas y otros vehículos de dos ruedas.
Una de las principales deficiencias de esta nueva realidad en los accesos es la falta de señalización, lo que podría dificultar la operativa de ambulancias, bomberos o fuerzas de seguridad a la hora de localizar el acceso.
La regidora aronera precisó que la obra que mantiene cortado el acceso principal a la zona depende de Acuaes y el Cabildo. “Desde el Ayuntamiento nos hemos preocupado desde el primer momento por la situación que se ha generado y hemos mantenido un contacto permanente con la empresa adjudicataria para exigir que mejore las condiciones de la pista de acceso mientras duren las obras”, señaló Lemes. Reconoció asimismo que la orografía del entorno “complica la gestión del problema”, ya que “no existen vías alternativas de acceso”.
Preguntada por esta cuestión, Acuaes confirmó que los trabajos corresponden al colector El Monte-Guargacho, de aproximadamente 4,8 kilómetros de longitud. Según explicaron, se trata de un tramo de “especial complejidad técnica” debido al espacio muy limitado en la zona y a la profundidad de las zanjas, que superan los seis metros, lo que obliga a ejecutar los trabajos con extrema precaución y a un “ritmo de avance lento” por motivos de seguridad. Pese a ello, Acuaes aseguró que la obra “sigue el calendario previsto” y estimó su finalización dentro de cuatro meses.
En cuanto al acceso provisional habilitado para los vecinos, la sociedad estatal afirmó “haber intervenido sobre el camino con una regularización del firme mediante zahorra y la aplicación de un riegos periódicos para el control del polvo. Acuaes reconoció las molestias que la obra está generando entre los vecinos y lamentó las dificultades derivadas del corte del acceso principal.