El Coromoto y Las Rosas, en Arona, sin más accesos que una pista de tierra

Cerca de 400 vecinos de los núcleos de El Coromoto y Las Rosas, en Arona, llevan más de dos meses accediendo a sus viviendas por una pista de tierra provisional, habilitada por el Ayuntamiento tras el corte del acceso principal por las obras de saneamiento que se ejecutan en la zona. Los residentes reclaman una solución asfaltada mientras se prolongan los trabajos.
El Ayuntamiento cerró el pasado 29 de mayo el acceso a ambos núcleos por la calle Bejuco, a la altura de la Virgen del Coromoto, y habilitó como única vía de entrada y salida la calle Salinas del Janubio. Desde entonces, unos 400 vehículos transitan a diario por una pista de cerca de 950 metros, situada entre fincas y plataneras, que conecta ambos barrios con la carretera general.
El corte responde a las obras de los colectores de saneamiento, enmarcadas en la mejora de la red de saneamiento y depuración de la zona, que también afectan a otros tramos del municipio y permitirán mejorar las conexiones con las estaciones de bombeo de aguas residuales de la comarca. En este punto concreto, los trabajos acumulan ya más de dos meses de ejecución.
Los vecinos exigen al Ayuntamiento de Arona “medidas urgentes” para garantizar un acceso seguro y señalizado, así como una planificación que permita acortar los plazos de la obra.
Entre sus reclamaciones concretas, figura el asfaltado de la pista provisional con una capa que resista mientras se prolonguen los trabajos, como “una salida digna para los vecinos”.
Los residentes describen el paso como “intransitable”, a la vez que denuncian que el tránsito constante “levanta nubes de polvo y tierra que ensucian los vehículos persistentemente y dañan los cultivos de la zona”, además de reforzar la sensación de unos accesos “precarios” ante una obra que ha trastocado por completo su día a día. Apuntan que el estado del firme (con grava suelta, polvo e irregularidades) supone un peligro añadido para motocicletas y otros vehículos de dos ruedas, con “un riesgo elevado de caídas y accidentes”.
Según el testimonio de los vecinos, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, Héctor Reyes (CC), prometió el mantenimiento de los accesos y su adecuación (compromiso que motivó la firma de la autorización de cesión del tramo por parte de los propietarios de las fincas), pero “no se ha cumplido ninguna de esas promesas, ni garantizado las condiciones mínimas que debe tener el acceso del vecindario mientras duren las obras”, según apuntaron.
Accesos sin señalizar
Ante las quejas, el Ayuntamiento local envió un camión cisterna para compactar el terreno, aunque los afectados aseguran que esto “no resuelve el problema de fondo”.
Los vecinos también denuncian la situación derivada de lo que ellos definen como “retrasos acumulados” en las obras de saneamiento. En sus reclamaciones, subrayan que los residentes “no somos responsables de una obra que se alarga en el tiempo”, y denuncian que la empresa adjudicataria “inicia trabajos en diferentes puntos sin concluir los ya comenzados”, lo que a su juicio “prolonga innecesariamente las molestias”.
Además, inciden en la falta de señalización como uno de los principales riesgos, ante la dificultad que ello supone para que ambulancias, bomberos o fuerzas de seguridad localicen el acceso, “especialmente para quienes no conocen la zona”.