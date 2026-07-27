Ataques vandálicos en La Laguna: la Policía busca a los autores, que se enfrentan a 3.000 euros de multa

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha abierto una investigación urgente para identificar y sancionar a los autores de una oleada de actos vandálicos registrados en el casco histórico de la ciudad. Varias fachadas de edificios, puertas y elementos del mobiliario urbano del espacio público amanecieron con pintadas en las zonas protegidas del municipio, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La Policía Local de La Laguna ha iniciado las diligencias correspondientes y analiza las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para esclarecer la autoría de los hechos. A la par, las áreas de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales han hecho un llamamiento público a la colaboración vecinal para aportar cualquier pista o dato que ayude a dar con los responsables.
Análisis de cámaras y costes para las arcas públicas
El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha confirmado que el Consistorio empleará todos los recursos disponibles para evitar la impunidad de los responsables. Por su parte, el edil de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha calificado los ataques de “inadmisibles” y ha recordado la fuerte suma económica que supone hacer frente a este tipo de conductas incívicas en la Isla.
“Cada año el Ayuntamiento destina cerca de 100.000 euros a eliminar pintadas y reparar los daños que provocan este tipo de actos vandálicos. Son recursos públicos que salen del bolsillo de todos los laguneros y laguneras”, subrayó Hernández.
Sanciones de hasta 3.000 euros y posible vía penal
Las brigadas de limpieza de los servicios municipales ya han comenzado los trabajos de restauración de las fachadas e infraestructuras dañadas para devolver el entorno a su estado habitual.
Las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de La Laguna fijan sanciones económicas de hasta 3.000 euros para quienes realicen grafitis o desperfectos en el espacio público. Además de la multa, las personas identificadas deberán abonar íntegramente los costes de reparación y limpieza. El Consistorio advierte de que, dada la alta protección del entorno monumental, no descarta traslafar las actuaciones a la vía penal por delitos contra el patrimonio.