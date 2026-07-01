Atlántico Televisión estrena hoy el espacio ‘Emigrantes ayer, emigrantes hoy’

Hoy se estrena en Atlántico Televisión, Vivir sin miedo. Recordar para entender, un proyecto impulsado por la Fundación DIARIO DE AVISOS con la colaboración del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El historiador y divulgador RUBENS ASCANIO conduce esta primera entrega, titulada Emigrantes ayer, emigrantes hoy, en la que conversará con CONCHI PÉREZ, presidenta de la Asociación de Mayores de San Román, y Fabián Silva, fundador de la Asociación Danzarte, sobre las experiencias migratorias de distintas generaciones. El nuevo programa será semanal, cada miércoles a las 23.00 horas.
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