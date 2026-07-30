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El Banco Central Europeo confirma que Canarias aparecerá en los nuevos billetes de euro

La institución aclara que el Archipiélago, otras islas europeas y los territorios de ultramar serán incorporados al diseño definitivo tras su ausencia en los primeros bocetos
Uno de los bocetos presentados por el Banco Central Europeo para el reverso del futuro billete de cinco euros. | DA
Uno de los bocetos presentados por el Banco Central Europeo para el reverso del futuro billete de cinco euros. | DA
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El Banco Central Europeo (BCE) ha dejó claro este miércoles que Canarias y otras islas europeas y territorios de ultramar seguirán estando en los nuevos billetes de euro, pues se incluirán en los diseños finales de los bocetos presentados la semana pasada.

El BCE presentó el jueves 23 de julio en su sede en Fráncfort (Alemania) los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euro y puso en marcha una encuesta para que los europeos den su opinión hasta el 21 de septiembre.

Estas propuestas se inspiran en dos temas: “la cultura europea” y “ríos y aves”, así como en los motivos elegidos para ilustrarlos.

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En esos bocetos desaparecían Canarias, otras islas europeas y territorios de ultramar, pero desde el BCE explican a EFE que las directrices relativas al mapa de Europa facilitadas a los diseñadores eran de carácter general y no especificaban cómo debían representarse los territorios de ultramar ni las islas europeas.

Sin embargo, aclaran, estas islas y territorios se incorporarán durante la próxima fase del rediseño, una vez que se haya seleccionado la propuesta final y esta se haya adaptado para su conversión en billetes reales.

Por lo tanto, Canarias seguirá estando representada en los nuevos billetes de euro.

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