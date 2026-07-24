Las propuestas para los nuevos billetes de euro ‘borran’ a Canarias y a las demás regiones ultraperiféricas del mapa

El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado las propuestas de diseño para los nuevos billetes de euro, pero las maquetas gráficas han levantado algunas críticas en el Archipiélago: en los mapas representados en los bocetos oficiales no aparece Canarias ni el resto de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
La omisión contrasta con la serie actual de billetes, en los que las Islas, junto a Azores, Madeira y los territorios franceses de ultramar, sí se incluyen explícitamente en pequeños recuadros en la parte inferior del mapa continental. Las reacciones críticas en redes sociales se han multiplicado tras la apertura de la consulta ciudadana impulsada por el organismo monetario.
El dato clave: los billetes de euro que circulan en la actualidad incorporan recuadros cartográficos para reflejar a los territorios ultraperiféricos. En los nuevos bocetos presentados por el BCE, el estilo gráfico los ha dejado fuera.
El rediseño del efectivo de la eurozona busca actualizar sus elementos de seguridad y estética con temáticas centradas en la cultura europea o en aves y ríos. Sin embargo, la desaparición cartográfica del Archipiélago choca con el estatus de estos territorios comunitarios, habitados por cerca de cinco millones de ciudadanos europeos.
Aunque el diseño seleccionado se someterá posteriormente a un proceso de desarrollo y pruebas, antes de pasar a la fase de producción, se desconoce si se incluirá finalmente un recuadro de forma similar a la actual serie de billetes en cirrculación.
Las redes critican el “feo olvido” cartográfico
Los usuarios que han comenzado a revisar las propuestas gráficas alojadas en la web del BCE han criticado que el nuevo estilo visual sacrifique la presencia geográfica de los territorios alejados. Mensajes en redes sociales tachan de “feo olvido” la decisión de prescindir de Canarias, Azores y Madeira, recordando que estas zonas forman parte de pleno derecho de la Unión Europea.
Me parece sorprendente que en todas las propuestas han desaparecido del mapa de la UE las regiones ultraperiféricas (Canarias, Azores, Guyana francesa,..). Un feo olvidarse de estos territorios que también son de la UE y que en los billetes actuales sí salen!! pic.twitter.com/XImmbJBrnV— Pabluco 💢 (@Pabluco_Cant) July 24, 2026
En la serie en circulación, las Islas figuran en el reverso de los billetes dentro de un marco específico que permite mantener la escala del mapa sin invisibilizar su pertenencia al bloque comunitario.
💶🇪🇺 Los nuevos billetes olvidan a Canarias, Azores, Madeira y las regiones francesas.— ADiaz ✊🏻🇮🇨 (@antoniodiaaz_) July 24, 2026
El minimalismo eliminó las regiones ultraperiféricas de la UE.
Total, para el poco dinero que acaba en nuestros bolsillos… pic.twitter.com/sUvIxNv51z
Una encuesta abierta a la ciudadanía europea
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendió durante la presentación que los billetes “son una de las expresiones más tangibles de Europa” y que sus nuevos diseños “reforzarán nuestra identidad compartida”.
Para elegir el motivo definitivo, la entidad bancaria ha habilitado una encuesta pública en su sitio web que estará disponible hasta el 21 de septiembre. La ciudadanía podrá valorar propuestas divididas en dos grandes bloques:
- Cultura europea: incluye imágenes de figuras históricas como el compositor Ludwig van Beethoven, la científica Marie Curie o la cantante Maria Callas.
- Ríos y aves: centrado en la diversidad natural y los paisajes del continente.
Las opciones preseleccionadas provienen de un concurso en el que participaron más de 1.200 diseñadores gráficos de la Unión Europea. Un jurado independiente integrado por 21 expertos eligió las diez propuestas finalistas. De forma paralela a la votación en línea, una empresa de estudios de opinión realiza un muestreo representativo en los países de la eurozona.
Cuándo llegarán los nuevos billetes
Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha señalado que la renovación persigue “que el efectivo siga siendo un medio de pago seguro, eficiente y cercano a los ciudadanos”.
El Consejo de Gobierno del BCE tiene previsto adoptar la decisión final sobre el diseño a finales de año. A partir de esa fecha comenzará el proceso técnico de producción, por lo que la institución advierte de que pasarán varios años hasta que el nuevo dinero empiece a circular en los bolsillos de la población.