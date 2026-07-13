El BOC lo confirma: más de 2.000 enfermeros obtienen plaza fija en Canarias

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha nombrado personal estatutario fijo a más de 2.000 enfermeros y enfermeras en Canarias. La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), culmina una parte del proceso excepcional para reducir la temporalidad de larga duración en la sanidad pública.
Las plazas pertenecen a la categoría de Enfermera/o, Grupo A/A2 Sanitario, y han sido adjudicadas mediante concurso de méritos. Las personas seleccionadas disponen de 15 días naturales para tomar posesión, contados desde el martes 14 de julio, día siguiente a la publicación oficial.
No se trata de una nueva convocatoria ni de un plazo para presentar solicitudes. La resolución nombra como personal fijo a profesionales que ya habían participado en el proceso de estabilización convocado a finales de 2022.
Plazas en hospitales y centros de salud de todas las Islas
Los nombramientos afectan a centros dependientes del Servicio Canario de la Salud en todo el Archipiélago. La resolución menciona las direcciones gerencias de los principales hospitales de Tenerife y Gran Canaria, las gerencias de Atención Primaria de ambas Islas y los servicios sanitarios de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Entre los centros en los que deberán formalizarse las incorporaciones figuran el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.
También aparecen las gerencias de Atención Primaria de Tenerife y Gran Canaria, además de las correspondientes a las cinco Islas restantes. El centro concreto asignado a cada profesional figura en el anexo de la resolución publicada por el BOC.
El plazo para tomar posesión
Las personas nombradas tienen un plazo improrrogable de 15 días naturales para tomar posesión de la plaza adjudicada. Al publicarse la resolución el lunes 13 de julio, el cómputo comienza el martes 14.
Para completar el trámite deberán acudir a la gerencia o dirección gerencia correspondiente e identificarse mediante DNI, NIE o pasaporte. Los centros podrán solicitar documentación adicional cuando resulte necesaria para formalizar el nombramiento.
Quienes ya trabajen en el centro sanitario asignado no tendrán que presentar nuevamente los documentos que ya consten en su expediente.
La falta de toma de posesión dentro del plazo supondrá la pérdida de los derechos derivados del proceso selectivo, salvo que exista una causa justificada y sea aceptada por la Dirección General de Recursos Humanos del SCS.
Qué ocurre en caso de baja médica
La resolución contempla una excepción para las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal.
En estos casos deberán comunicarlo por escrito a la gerencia de destino dentro de los 15 días establecidos. La toma de posesión podrá aplazarse hasta recibir el alta médica, siempre que la situación esté debidamente acreditada.
Una vez finalice la incapacidad temporal, la persona interesada tendrá que comunicarlo e incorporarse a la plaza. No informar de la baja o no tomar posesión después del alta podrá interpretarse como una renuncia.
Dos años sin comisión de servicios fuera del SCS
El personal que consiga la condición de estatutario fijo mediante este proceso de estabilización no podrá obtener una comisión de servicios fuera del ámbito del Servicio Canario de la Salud hasta que transcurran dos años desde la toma de posesión.
La resolución establece excepciones cuando el traslado esté relacionado con situaciones acreditadas de violencia de género o terrorismo.
El nombramiento también puede provocar el cese de personal interino o el desplazamiento de trabajadores fijos sin destino definitivo que estén ocupando las plazas adjudicadas. Estos movimientos deberán aplicarse conforme a los criterios establecidos por la Consejería de Sanidad.
Un proceso iniciado en 2022
El procedimiento comenzó con la convocatoria publicada el 29 de diciembre de 2022 para estabilizar plazas temporales y cubrir puestos básicos vacantes en diferentes categorías del Servicio Canario de la Salud.
La relación definitiva de personas admitidas y excluidas en Enfermería fue aprobada en mayo de 2024. Posteriormente se abrió la fase de presentación y valoración de méritos.
En agosto de 2025 se publicaron los resultados definitivos del concurso. Las personas seleccionadas pudieron solicitar sus destinos entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre de ese mismo año.
Tras resolver la adjudicación de las plazas y tramitar las renuncias presentadas, el SCS ha publicado ahora el nombramiento definitivo como personal estatutario fijo.