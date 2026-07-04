El BOE lo confirma: la Guardia Civil ya puede poner multas de 500 euros y 4 puntos con la nueva tasa 0,0

La tasa 0,0 de alcohol ya está en vigor para determinados conductores y la Guardia Civil puede sancionar con 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carné cuando se supera el límite permitido. La medida afecta especialmente a los menores de edad que conducen ciclomotores, bicicletas o patinetes eléctricos, aunque la normativa también mantiene límites reducidos para conductores noveles y profesionales.
La principal novedad es que los menores de 18 años no pueden circular con ninguna presencia de alcohol en el organismo. En su caso, el límite es cero absoluto: 0 gramos por litro en sangre y 0 miligramos por litro en aire espirado. Por tanto, cualquier resultado positivo en un control puede derivar en sanción.
Esta restricción se aplica a los menores que conduzcan cualquier vehículo, incluidos ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. En estos casos, la norma no establece margen: alcohol cero.
La sanción puede alcanzar los 500 euros y conllevar la retirada de 4 puntos cuando el conductor dispone de permiso de conducir. En el caso de los menores que circulan en vehículos para los que no se exige carné, como bicicletas o determinados patinetes, no se pueden retirar puntos, pero sí imponer la multa correspondiente.
Los menores no son los únicos conductores sometidos a límites más estrictos. Los conductores noveles y profesionales tienen una tasa máxima inferior a la del resto: 0,15 miligramos por litro en aire espirado. Para los conductores particulares, el límite general continúa situado en 0,25 miligramos por litro.
Superar esos límites supone una infracción grave. La multa habitual es de 500 euros y la pérdida de 4 puntos. Sin embargo, cuando la tasa es más elevada, la sanción puede subir a 1.000 euros y 6 puntos. Además, si el conductor ya ha sido sancionado por alcohol en el año anterior, la multa también puede elevarse a 1.000 euros.
La DGT enmarca esta regulación dentro de su estrategia para reducir la siniestralidad vial y reforzar el mensaje de que la única tasa segura al volante o al manillar es 0,0. La Guardia Civil ya aplica estos controles en carretera y en vías urbanas, especialmente en campañas preventivas y controles rutinarios.
Así, la norma deja tres escenarios claros: alcohol cero para menores de edad, límites reducidos para noveles y profesionales, y los márgenes habituales para el resto de conductores. En todos los casos, superar la tasa permitida puede implicar una multa económica, la pérdida de puntos y consecuencias más graves si existe reincidencia o si el conductor se ve implicado en un accidente.