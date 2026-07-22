Miles de casos de ciclosporiasis ponen en alerta a Estados Unidos: estos son los síntomas

Estados Unidos afronta un fuerte repunte de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan 4.173 casos confirmados adquiridos dentro del país entre el 1 de mayo y el 20 de julio, además de otros 7.400 notificados por autoridades estatales y locales que todavía requieren confirmación y análisis.
Los casos confirmados se distribuyen ya por 41 estados, con 308 hospitalizaciones y ninguna muerte registrada. Los CDC advierten además de que las cifras seguirán aumentando por el retraso habitual entre el inicio de los síntomas y la notificación oficial.
Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas
La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal provocada por Cyclospora. El contagio se produce al ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito.
El síntoma más habitual es la diarrea acuosa, aunque también pueden aparecer pérdida de apetito, pérdida de peso, calambres, hinchazón abdominal, gases, náuseas y fatiga. En algunos pacientes también se registran vómitos, dolor corporal, dolor de cabeza o fiebre leve. Los síntomas pueden desaparecer y regresar posteriormente.
Una investigación apunta a la lechuga iceberg
Los CDC investigan varios grupos de casos al mismo tiempo. Uno de ellos afecta a cinco estados y ha sido vinculado a lechuga iceberg.
Como consecuencia de esa investigación, Taylor Farms retiró el 17 de julio lechuga iceberg procedente del centro de México, distribuida tanto en comercios como en restaurantes y otros servicios de alimentación.
Michigan es uno de los territorios donde el aumento ha sido especialmente intenso. Las autoridades sanitarias estatales ya habían señalado la lechuga y otras verduras de hoja como una posible fuente de infección mientras continuaban las pesquisas.
Los CDC detectan un aumento inusual en 2026
La agencia federal ha empezado a publicar actualizaciones semanales debido al incremento de casos respecto al mismo periodo de 2025.
Los CDC también subrayan que los datos oficiales pueden quedar por debajo de la incidencia real, ya que algunas personas se recuperan sin acudir al médico y, por tanto, nunca son sometidas a pruebas específicas para detectar Cyclospora.
La investigación continúa abierta para determinar si existen más alimentos implicados y aclarar el origen de los distintos grupos de casos detectados en Estados Unidos.