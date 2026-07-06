Cómo inscribirse en el Camino de Santiago de Tenerife 2026: fechas, precios y ruta

El Ayuntamiento de Santiago del Teide, en coordinación con los diferentes municipios del norte y oeste de la Isla, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para participar en el Camino de Santiago de Tenerife 2026. La emblemática ruta de peregrinación se llevará a cabo durante el fin de semana del 18 y 19 de julio.
Las plazas se pueden reservar por un importe de 20 euros a través de la plataforma web de la empresa de actividades en la naturaleza El Cardón. La cuota de inscripción cubre la logística de la ruta, el soporte organizativo y los servicios esenciales para los participantes durante los dos días de trayecto a pie.
Un itinerario de dos jornadas desde Los Realejos
La salida de los peregrinos está programada para las 08:00 horas del sábado 18 de julio desde la Parroquia de Santiago Apóstol de Los Realejos. El recorrido de la primera jornada transcurrirá por senderos tradicionales, pistas forestales y parajes como Realejo Alto, el mirador de La Corona, Los Campeches, El Lagar, la Vista de San Felipe, la Cueva de la Hiedra y las coladas del volcán de Garachico.
El final de la primera etapa está previsto a las 19:30 horas en San José de Los Llanos (El Tanque). En este punto de la Isla de Tenerife, la organización habilitará el polideportivo cubierto municipal (equipado con duchas e inodoros) y la zona recreativa para quienes prefieran pernoctar en modalidad de acampada.
El domingo 19 de julio la marcha se reanudará a primera hora desde la plaza de San José de Los Llanos. El grupo estima llegar a las 10:30 horas a la Ermita del Apóstol Santiago, ubicada en Valle de Arriba, desde donde se realizará el traslado final a la Iglesia Matriz en Santiago del Teide para asistir a la tradicional misa de los peregrinos.
Transporte gratuito para los participantes del Camino de Santiago de Tenerife 2026
La organización ha dispuesto un servicio de transporte gratuito en guagua para trasladar a los senderistas hasta el punto de inicio en Los Realejos. Los puntos de recogida programados para el sábado 18 de julio son los siguientes:
- San Cristóbal de La Laguna: Antigua terminal de guaguas en San Benito, a las 07:00 horas.
- Santiago del Teide: Plaza de la Iglesia en El Valle, a las 07:00 horas.
- Icod de los Vinos: Aparcamiento del supermercado Alteza / fábrica de lámparas (próximo a la rotonda del anillo insular), a las 07:30 horas.
Al término de los actos religiosos y culturales del domingo en Santiago del Teide, los participantes contarán nuevamente con guaguas gratuitas de retorno hacia sus puntos de origen. Las personas interesadas en resolver dudas sobre el equipamiento o la dureza del camino pueden contactar con el consistorio en el teléfono 922-86-31-27 (extensión 3000).