Canarias entra en alerta por incendios forestales y prealerta por calor: estas serán las islas más afectadas

Canarias afronta una intensa y prolongada ola de calor a partir de este domingo 5 de julio de 2026 que elevará los termómetros hasta rozar los 40 grados. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria, además de una prealerta por temperaturas máximas que afectará a todo el Archipiélago.
La Dirección General de Emergencias ha tomado estas medidas basándose en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan INFOCA y el PEFMA. Las autoridades advierten de que el episodio está motivado por la irrupción de una masa de aire cálido de origen africano que provocará un ambiente extremadamente seco en las medianías y las cumbres de las Islas.
El repunte térmico comenzará el domingo en las islas orientales, con especial incidencia inicial en Gran Canaria y el interior de Fuerteventura. No obstante, la peor parte del episodio se espera entre el martes y el jueves de la próxima semana, cuando el calor sofocante se generalice en todo el territorio autonómico.
El termómetro rozará los 40 grados en Gran Canaria
De acuerdo con los datos oficiales de Emergencias, en Gran Canaria las máximas superarán los 34 grados en el interior y en las medianías orientadas al sur. Sin embargo, los modelos meteorológicos advierten de que, de forma puntual, se podrían registrar valores próximos a los 38 grados a comienzos de semana.
En Fuerteventura los termómetros alcanzarán los 33 grados en zonas interiores, mientras que en Tenerife se prevén registros de entre 32 y 33 grados en sectores del interior. El Ejecutivo autonómico no descarta que el calor extremo se extienda con la misma intensidad al resto de las Islas conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.
Riesgo extremo de incendios y calima
La meteorología adversa vendrá acompañada de una inversión térmica baja, que se situará inicialmente a 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender. Este fenómeno retendrá el calor y resecará la vegetación, elevando de forma drástica el peligro en los montes.
Por este motivo, la alerta por fuego se establece por encima de los 400 metros de altitud en Gran Canaria y en las medianías y cumbres del sur y oeste de la Isla de Tenerife. Queda estrictamente prohibido arrojar colillas, encender fuegos artificiales en zonas de peligro o acampar fuera de los espacios autorizados. Las corporaciones locales limitarán los accesos a las pistas forestales y los trabajos agrícolas. Ante cualquier avistamiento de humo, se debe llamar inmediatamente al 112.
Recomendaciones de salud ante el polvo en suspensión
La intrusión de aire sahariano provocará la llegada de calima débil, principalmente en la provincia de Las Palmas, aunque por ahora no se prevén concentraciones severas de polvo en superficie.
Sanidad recuerda la importancia de proteger a la población vulnerable: personas mayores, menores de edad, enfermos crónicos y personas que trabajen al aire libre. Se recomienda evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día, beber agua en abundancia, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y consultar al médico si la medicación habitual interfiere con la termorregulación del cuerpo.