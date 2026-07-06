El Gobierno de Canarias decreta la alerta por temperaturas máximas: podrán alcanzar los 40 grados

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación por temperaturas máximas y ha pasado el aviso a alerta en todo el Archipiélago. El episodio de calor se intensifica por la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen continental africano y podrá dejar valores puntuales de hasta 40 grados.
La actualización se realiza en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), en base a la predicción de la Aemet y otras fuentes disponibles. Según el documento, la situación se mantendrá, al menos, hasta el viernes, aunque el descenso progresivo de las temperaturas está pendiente de la evolución de los modelos meteorológicos.
Dónde hará más calor en Canarias
El episodio afectará con mayor intensidad a las medianías y cumbres de las islas montañosas, así como al interior de las islas orientales. La intrusión de aire continental africano podrá ir acompañada de calima, aunque no se esperan concentraciones significativas de polvo en superficie.
En Gran Canaria, las temperaturas podrán superar este lunes los 37 grados en amplios sectores de las cumbres y medianías altas del oeste y sur, incluida la caldera de Tejeda. De forma puntual, podrán alcanzarse los 40 grados. Desde la mañana del martes, y con mayor intensidad el miércoles, el calor se extenderá a las medianías del norte de la Isla, donde se podrán alcanzar los 36 grados.
En Fuerteventura, el interior de la mitad sur, así como los valles y cuchillos de la costa este, podrán registrar desde este lunes temperaturas de 36 grados. En algunas zonas se llegará a 38 grados y, de forma más puntual, también a los 40 grados. A partir del martes, el fenómeno se extenderá a los llanos interiores, con registros previstos de hasta 38 grados.
Tenerife, La Gomera, Lanzarote y La Graciosa
En Tenerife, las previsiones apuntan a temperaturas iguales o superiores a 34 grados en amplias zonas de medianías y cumbres del sur y oeste desde este lunes. Para el martes y el miércoles se espera una intensificación, con valores de entre 36 y 38 grados en sectores de medianías y cumbres. La actualización advierte de que podrían alcanzarse registros superiores de forma muy localizada en la periferia del área metropolitana, la cordillera dorsal y las cumbres de Teno.
En La Gomera, se prevén 34 grados en las cumbres durante las primeras horas de la tarde de este lunes. En la zona oriental de las cumbres se podrán alcanzar los 38 grados o incluso valores superiores. Durante el martes y el miércoles, las temperaturas de 36 grados serán más generalizadas en las cumbres, con zonas que podrán llegar a 38 grados. El calor también bajará hacia áreas de la mitad sur, incluso próximas a la costa.
En Lanzarote y La Graciosa, el martes y el miércoles se esperan temperaturas de entre 34 y 36 grados en amplias zonas del interior y del este.
La Palma y El Hierro tendrán valores algo más bajos
En La Palma y El Hierro, las condiciones serán algo más frescas, pero también se podrán alcanzar o superar los 32 grados en las cumbres este lunes. La actualización recoge valores de hasta 34 grados en el interior de la Caldera de Taburiente y en las medianías del nordeste de El Hierro.
Durante el martes y el miércoles, las temperaturas podrán subir hasta los 34-36 grados en amplias zonas de medianías y cumbres, con valores superiores de forma puntual en el nordeste de El Hierro y en la Caldera de Taburiente.
Las costas del norte de las islas montañosas y la costa oeste de las islas orientales tendrán condiciones algo mejores, debido a la presencia de una estrecha capa de aire marítimo, más húmedo y fresco.
Noches muy cálidas durante el episodio
La Dirección General de Emergencias también advierte de temperaturas mínimas nocturnas anormalmente elevadas, sobre todo en medianías y cumbres de las vertientes sur y oeste de las islas montañosas y en el interior de la mitad sur de las islas orientales.
Este factor puede dificultar el descanso y la recuperación térmica del cuerpo durante la noche, especialmente en personas mayores, menores, personas con patologías previas y población expuesta durante muchas horas al calor.
El Gobierno de Canarias realizará un seguimiento continuo del episodio y no descarta ampliar el nivel de activación en función de las próximas actualizaciones de la predicción meteorológica y de los avisos emitidos por la Aemet.