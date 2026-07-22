Al CD Tenerife se le escapa el Trofeo Ciudad de Santa Cruz en el último suspiro ante el Getafe CF (1-2)

El Getafe logró el Trofeo Ciudad de Santa Cruz tras imponerse, 1-2, al CD Tenerife. Los blanquiazules fueron mejores durante una primera parte en la que se adelantaron en el marcador por mediación de Víctor Moreno, pero el cuadro madrileño mejoró mucho tras el descanso gracias a las incorporaciones de Uche y de Satriano. Justamente este último fue el autor de los dos goles visitantes, el primero tras un penalti dudoso.
El once inicial ideado por Álvaro Cervera fue el formado por Dani Martín en portería; David, Landázuri, Jorge More, Marc Mateu, en defensa; Juanjo Sánchez y Krdzalic en la medular; Víctor Moreno, Chapela y Noel ocuparon las bandas y la mediapunta; Pecar se convirtió en la referencia ofensiva blanquiazul.
De esta manera cuatro fichajes (More, Krdžalić, Víctor Moreno y Pecar) salieron de inicio a la primera prueba ‘seria’ de los blanquiazules.
Los primeros minutos del encuentro fueron lentos e insustanciales, pero el Tenerife poco a poco fue carburando. Las bandas empezaron a hacerse notar y eso provocó que surgieran las primeras aproximaciones con algo de peligro de los locales, con Chapela y Víctor Moreno como protagonistas. No obstante causaron grata impresión Krdžalić y Pecar, quienes se esmeraban por aparecer en todas las acciones de peligro de los blanquiazules.
A la media hora de juego, Juanjo Sánchez tuvo que pedir el cambio por alguna molestia física. Le relevó Jesús Álvarez con el ’16’ en la espalda. El ’16’ de Don Aitor Sanz. Palabras mayores.
Poco después, en el 36, un centro de Marc Mateu desde la izquierda y aparentamente sin mucho peligro, llegó a las botas de Víctor Moreno, quien remató para batir a Diego Ferrer por primera vez en la tarde. Así se estrenaba el extremo granadino con la camiseta blanquiazul.
La respuesta madrileña llegó muy poco después, aunque se quedó en un susto. Risco remató al fondo de la meta tinerfeña, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Fue lo último destacado de una primera mitad en la que el Tenerife dejó mejores sensaciones que el ‘EuroGeta’.
Como es normal y lógico, el paso por los vestuarios dejó una larga lista de sustituciones. Cervera sentó a Dani Martín, More, Pecar, Víctor Moreno, Landazuri, Noel López y Chapela, para que saltaran al terreno de juego Gabri de Vuyst, José León, Nacho Gil, Ranos, Viereck, Dani Fernández y Baba Diocou.
La segunda mitad comenzó con un Getafe más vertical. El cuadro madrileño empezó a jugar más en el campo de su rival y con una velocidad superior a los de Cervera. Empataron pronto.
El colegiado Manuel Ángel Pérez, del comité madrileño, señala una dudosa pena máxima cometida por José León tras una entrada en la fronta sobre Uche.
Satriano se encargó de tirarlo, con potencia y al ángulo izquierdo, convirtiendo el disparo imparable para Gabri. Minuto 54.
Un minuto después, Cervera siguió moviendo el banquillo. Krdžalić dejó su sitio a Fabricio en la medular.
El Tenerife quiso reaccionar pronto al empate madrileño y creó dos ocasiones casi consecutivas. Ranos la tuvo, aunque en fuera de juego, y a renglón seguido Baba no llegó con la cabeza a un buen centro lateral.
Mientras todo eso pasaba sobre el verde, el míster local seguía dando oportunidades a todos los jugadores del banquillo. En el 65 David le dejó el lateral diestro a César y Jesús Álvarez se fue a la caseta para provocar el debut del argentino Pittón.
El Getafe se endureció para impedir la reacción gol. Bordalás tiene bien enseñado a sus discípulos, que empezaron a generar faltas en la zona de creación para impedir que el rival originara peligro.
Especialmente dura y peligrosa fue la entrada de Riquelme sobre Baba, impidiendo que el extremo generase un peligroso contragolpe.
Fue justo el Getafe el último en golpear. En una acción a balón parado, en la que los de Bordalás son especialistas, lograron el gol de la victoria in extremis.
Minuto 89. Córnar sacado al primer palo, prolongación de cabeza hacia atrás y, libre de marca, Satriano hace el segundo de su cuenta para regalarle la victoria al equipo de Primera División.