La chocolatina de Binter se va de vacaciones: estos son los productos que ofrecerán en verano

Con la llegada del verano, la icónica chocolatina que Binter reparte a sus pasajeros en todos sus vuelos se retira del servicio a bordo y se sustituye por alternativas que no vean afectado su estado por el calor.
Entre el 1 de julio y el 14 de octubre, los productos que la aerolínea canaria ofrecerá como snack de cortesía serán Donuts glasé, galletas multicereales integrales o papas Munchitos. La rotación de productos se realizará según el horario del vuelo y las necesidades de los pasajeros, para seguir ofreciendo un servicio a bordo de calidad y muy conectado con los sabores de Canarias.
Apuesta por el producto canario
La aerolínea ha reforzado la presencia de Canarias a bordo de cada vuelo a través de los sabores de las islas avanzando así en su propósito de aportar valor a la sociedad y ser motor de desarrollo regional.
A lo largo del tiempo, ha ido integrando de forma progresiva productos y marcas locales en el servicio a los pasajeros, construyendo una experiencia cada vez más conectada con su origen.
Detrás de cada elección hay una intención clara: apoyar al tejido productivo canario y poner en valor la calidad de lo cercano. Productores, empresas y marcas que forman parte de la identidad de las islas para diseñar una propuesta cuidada y coherente con el bienestar del pasajero.