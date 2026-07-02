Cine de verano en Santa Cruz: proyecciones al aire libre con Fimucité

El Ayuntamiento capitalino, a través del Distrito Centro-Ifara y en alianza con el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), pone en marcha una nueva edición de su tradicional ciclo de Cine de Verano en Santa Cruz. La iniciativa convertirá la plaza de Residencial Anaga en una sala de proyecciones al aire libre entre el 3 y el 6 de julio, con acceso totalmente gratuito para el público.
El programa cultural se enmarca dentro de las actividades conmemorativas por el vigésimo aniversario de Fimucité, uno de los encuentros dedicados a las bandas sonoras más relevantes de Europa. En esta ocasión, la agenda ofrece títulos orientados al público familiar donde la música y el trabajo de grandes compositores internacionales adquieren un protagonismo directo en la gran pantalla.
Cultura en los barrios y bandas sonoras icónicas al aire libre
El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha destacado la importancia de descentralizar la oferta lúdica: “Queremos que la cultura llegue a todos los barrios y que los espacios públicos se conviertan en lugares de encuentro para las familias”. El regidor subrayó el valor histórico de Fimucité, un festival que cumple dos décadas “poniendo en valor el trabajo de los compositores que emocionan al público”.
Por su parte, la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, incidió en que el objetivo de estas noches estivales es “dinamizar nuestros espacios públicos” con propuestas accesibles y de calidad, permitiendo que niños, jóvenes y adultos disfruten de la experiencia en su propio entorno vecinal.
Cartelera y horarios de las proyecciones en Residencial Anaga
Las sesiones de cine al aire libre se estructuran de la siguiente manera:
- Viernes 3 de julio (20:00 horas): Se proyectará Robot salvaje, cinta de animación basada en la novela de Peter Brown. Su banda sonora está firmada por el galardonado compositor Kris Bowers.
- Sábado 4 de julio (20:00 horas): Llegará el turno de Cómo entrenar a tu dragón, cuya célebre partitura con tintes épicos fue creada por John Powell.
- Domingo 5 de julio (19:00 horas): Se exhibirá La invención de Hugo, el largometraje dirigido por Martin Scorsese que homenajea los orígenes del séptimo arte. La música del filme corresponde al oscarizado Howard Shore.
Con este ciclo, Santa Cruz de Tenerife abre las actividades de un festival, Fimucité, que a lo largo de sus 20 años de trayectoria ha congregado en la Isla a los máximos exponentes de la creación musical cinematográfica global.