El Club de Manri pone diversión al verano en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife

Castillos hinchables, kayak, toboganes, bailes, talleres creativos, juegos temáticos y numerosas sorpresas cada día conforman la carta de presentación del Club de Manri, el nuevo espacio de ocio familiar que estrena este verano el Parque Marítimo César Manrique de Santa Cruz. El Ayuntamiento capitalino presentó ayer esta iniciativa bajo la atenta mirada de un gigantesco pato de goma acuático, que se erige en el agua de las piscinas como reclamo de un espacio pensado para que los más pequeños disfruten de unas vacaciones llenas de diversión, experiencias y aprendizaje en un entorno único.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto al concejal responsable del Parque Marítimo, Javier Rivero; la edil del distrito Salud-La Salle, Zaida González, y la directora del Club de Manri, Jackline Knopps, dio a conocer los detalles de la propuesta, destacando que “el Parque Marítimo ha sido siempre un símbolo de disfrute para toda la familia. Desde su apertura nació con una clara vocación popular: ser una instalación al servicio de la ciudadanía y, especialmente, de las familias. Por eso, este verano hemos hecho un esfuerzo para ofrecer, a través del Club de Manri, una programación dirigida a los más pequeños”.
Bermúdez añadió que “estamos viviendo un momento extraordinario en el Parque Marítimo. En lo que llevamos de año ya han pasado por sus instalaciones cerca de 70.000 personas y los datos de junio son los mejores desde su apertura, lo que demuestra que la ciudadanía sigue eligiendo este espacio como su balneario de referencia en la ciudad”.
Por su parte, Javier Rivero explicó que “el Club de Manri supone diversificar la oferta del Parque Marítimo y adaptarla a las necesidades de las familias”. Además, señaló que “la iniciativa rinde homenaje al legado de César Manrique, acercando a los más pequeños a valores como la creatividad, el respeto por el medio natural y el conocimiento de la identidad canaria, todo ello en un espacio que lleva su nombre y que forma parte del patrimonio más reconocido de Santa Cruz”.
Mientras, Zaida González afirmó que “con iniciativas como esta reforzamos el papel del Parque Marítimo como punto de encuentro para las familias”, por lo que durante julio y agosto el Club de Manri ofrecerá una programación diaria de actividades, según edades, coordinada por Jackline Knopps.