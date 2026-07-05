El CIT Sur cumple sus bodas de diamante y rinde homenaje a “quienes soñaron”

El Centro de Iniciativas y Turismo de la Comarca Sur de Tenerife (CIT Sur) celebró el pasado viernes sus bodas de diamante. La entidad, que desde 1966 aglutina a particulares, empresas y organismos con el objetivo de impulsar el progreso de la Isla, conmemoró sus 60 años de historia con una gala en el auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, en Arona, a la que asistieron 800 invitados llegados de toda la comarca.
El acto sirvió para rendir homenaje a las empresas, entidades y profesionales que a lo largo de estas seis décadas han impulsado el crecimiento turístico del sur de Tenerife, y estuvo acompañado por la proyección de un documental que repasó la evolución de la comarca, tanto en su conjunto como municipio a municipio, desde sus orígenes rurales hasta convertirse en uno de los principales destinos turísticos de Europa.
Sesenta años después de aquella reunión fundacional celebrada en 1966 en el hotel Médano, el actual presidente del CIT Sur, Rafael Dolado, quiso poner en valor la figura de quienes hicieron posible el punto de partida de la comarca. El dirigente subrayó el papel decisivo de “quienes imaginaron desarrollo donde otros solo veían un paisaje árido y quienes apostaron por la planificación, la profesionalización y la promoción turística como ejes de progreso”.
QUINCE PRESIDENTES en sesenta años
Quince presidentes han pasado por la entidad a lo largo de estos 60 años, un periodo en el que la comarca sur ha vivido, entre otros hitos, un auténtico boom turístico que la ha situado en el mapa internacional.
La gala contó con el respaldo de un amplio elenco de patrocinadores, entre los que figuró DIARIO DE AVISOS como patrocinador de oro, junto a los ayuntamientos del sur de la Isla, Loro Parque, Hotel Reverón y Coral Hotels.
El evento arrancó con un momento de recogimiento: un aplauso sonoro del auditorio en solidaridad con la tragedia que atraviesa Venezuela.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, fue uno de los primeros en tomar la palabra para definir la cita como “un verdadero encuentro de la sociedad civil del sur de la isla”. Afonso recurrió precisamente a la simbología de las bodas de diamante para explicar el momento que atraviesa la entidad: “Como bien saben quienes entienden de aniversarios matrimoniales, las bodas de diamante simbolizan dureza y brillantez. Esas fueron, precisamente, las cualidades que los fundadores de El Médano tuvieron en mente para crear un lugar de oportunidad”.
La gala reunió también sobre el escenario a Rafael Dolado, actual presidente de la entidad -al frente de la misma en dos etapas- y a Isidro Dardiñas, expresidente del CIT Sur, en un cara a cara que sirvió para tender un puente entre el pasado fundacional y el presente de la asociación.
Dolado quiso resumir su etapa al frente de la entidad en una sola palabra: unión. “El legado que he recibido y que me gustaría dejar es el de una unión”, afirmó. Recordó además el espíritu con el que nació la entidad hace seis décadas, cuando “fue el comienzo de un grupo de amigos para hablar de algo llamado turismo y buscando colaboración”.
Por su parte, Isidro Dardiñas ofreció el testimonio de quien vivió en primera persona los años de la nada. “Hace 60 años el sur era desconocido, eran campos y playa, no existía ni el Gran Tinerfe. Es un sueño lo que se ha hecho”, relató el expresidente, que recordó cómo el CIT nació como enlace directo entre el incipiente sector turístico y las instituciones”: “Cuando empezó el turismo, gracias a Dios, se fundó el CIT, era el enlace con el gobierno civil y el delegado de turismo: no había carreteras, luces, agua… paso adelante, de campo y costa, a poner el sur de Tenerife en el mundo entero”.
GRANDES HITOS DE UNA TRANSFORMACIÓN
El documental proyectado durante la gala recogió además los grandes hitos que han marcado la transformación del sur, desde la inauguración del aeropuerto Reina Sofía hasta episodios más recientes y complejos, como el contagio de coronavirus registrado en Costa Adeje, pasando por la expansión de las zonas costeras de municipios como Granadilla de Abona o Adeje.
La entidad anunció la apertura de una nueva oficina de información turística propia del CIT en la avenida Rafael Puig. También se puso en valor la labor de la asociación en realizar campañas de sensibilización escolar sobre la industria hotelera, dirigida a unos 150.000 escolares, con la que la asociación busca sembrar en las nuevas generaciones el mismo espíritu que un grupo de visionarios tuvo la audacia de imaginar.